Se schimbă codurile de boală. Anunțul Ministrului Sănătății: Cine ar putea fi scutit de la neplata primei zile de concediu medical
Data actualizării: 22:05 01 Feb 2026 | Data publicării: 21:14 01 Feb 2026

Se schimbă codurile de boală. Anunțul Ministrului Sănătății: Cine ar putea fi scutit de la neplata primei zile de concediu medical
Autor: Doinița Manic

Alexandru Rogobete anunță Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030: Punem capăt dosarelor plimbate între instituții Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. - Foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că vor fi modificate codurile de boală.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că vor fi modificate codurile de boală. El a făcut aceste declarații în contextul discuțiilor legate de măsură care intră în vigoare începând de astăzi, 1 februarie: prima zi a concediului medical pentru un episod de boală nu va mai fi plătită.

Totodată, ministrul Sănătății a spus că anumite categorii de pacienți ar putea fi scutiți de la neplata primei zile de concediu medical.

Prima zi de concediu medical nu se mai plătește. Rogobete: Este o măsură tranzitorie

"Este o măsură tranzitorie care se poate opri oricând (măsura legată de prima zi a concediului medical n.r.). Și mai mult decât atât, ea va fi nuanțată. Am avut săptămâna trecută o întâlnire aplicată și bună din acest punct de vedere cu asociațiile de pacienți reprezentative și vor fi o serie de modificări care să reducă inechitățile pe cât se poate de mult. Și vă dau câteva exemple.

Ce se întâmplă cu codurile de boală

În primul rând, se lucrează acum la regândirea codurilor de boală. De exemplu, codul 01 înseamnă boală obișnuită, dar imaginați-vă că în acest cod de 01 - boală obișnuită apar și bolile rare, care de fapt nu sunt boli obișnuite. Și atunci am convenit cu echipa din Ministerul Sănătății, dar și cu sugestiile de la asociațiile de pacienți, să regândim și să reclasificăm codurile de boală. Nu va fi o muncă care va dura foarte mult pentru că discutăm aici de 14 sau 16 coduri de boală. Odată cu regândirea și restabilirea codurilor de boală și de încadrare a patalogiilor, cu siguranță că vor putea fi făcute excepții.

Cine ar putea fi scutit de la neplata primei zile de concediu medical

Și, o idee cu care eu am venit, iar asociațiile de pacienți au agreat-o, ar fi ca pentru concediile  medicale repetitive pentru același cod de boală, vă dau un exemplu - pentru un pacient oncologic care are nevoie de radioterapie - este evident că la o perioadă de câteva zile sau săptămâni are nevoie de acel concediu medical pentru radioterapie. Acolo nu există niciun dubiu.

E doar un exemplu, sigur că se poate aplica pentru mai multe alte patologii. Pe acest principiu se vor construi normele de aplicare. Ele sunt aproape construite, le vom pune în transparență decizională în această săptămână, repet, pentru a reduce cât se poate de mult din inechități", a declarat Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN.

alexandru rogobete
ministerul sanatatii
coduri de boala
