Cine a fost Ali Larijani, șeful securității iraniene, ucis de Israel. Acum o săptămână îl amenințase pe Donald Trump

Până la începutul războiului cu Israelul și Statele Unite, Ali Larijani, şeful aparatului securităţii iraniene, petrecuse ani de zile în umbra puterii iraniene, apoi a fost brusc propulsat drept una dintre figurile de prim-plan ale ţării.

Deși Ali Larijani nu i-ar fi putut succeda lui Ali Khamenei și nu deține nicio poziție în consiliul de conducere interimar, statutul său actual îl făcuse una dintre principalele ținte pentru eliminare, datorită puterii imense pe care o deținea, potrivit Euronews.

Ali Larijani îl amenințase pe Donald Trump

Acum o săptămână, Ali Larijani, lansase o amenințare voalată la adresa președintelui american Donald Trump, avertizându-l să fie atent „să nu fie eliminat” și spunând că Teheranul nu se teme de „amenințările sale deșarte”.

Ali Larijani a reapărut ca o figură centrală în sistemul de securitate al Teheranului după ce fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost numit noul ayatollah.

Apropierea sa de Mojtaba Khamenei a devenit și mai evidentă după ce Larijani a sărbătorit numirea sa de către Adunarea Experților, declarând pe X că decizia a lăsat Israelul și Statele Unite „în disperare”.

Larijani a fost perceput pe scară largă ca făcând parte din cercul strâns care-l înconjoară noul lider suprem, alături de șeful sistemului judiciar Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, președintele parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf, Ahmad Vahidi, care a fost numit comandant-șef al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice la 1 martie, și Ali Abdollahi, un înalt oficial de securitate și comandant al sediului central Khatam al-Anbiya. Comentariile sale l-au plasat, de asemenea, în centrul escaladării războiului verbal dintre Teheran și Washington.

Reacția lui Donald Trump la amenințările lui Ali Larijani

Săptămâna trecută, Larijani avertizase că securitatea în Strâmtoarea Hormuz nu se va stabiliza atâta timp cât conflictul cu SUA și Israelul va continua, sugerând că ruta strategică a petrolului ar putea deveni impracticabilă.

Această remarcă a provocat un răspuns dur din partea lui Trump, care a avertizat că Iranul va fi lovit „de 20 de ori mai puternic” dacă va încerca să blocheze calea navigabilă.

Trump respinsese anterior amenințările lui Larijani, spunând că nu știa cine era oficialul iranian.

„Nu am nicio idee despre ce vorbește, cine este. Nu-mi pasă deloc”, a spus Trump atunci, adăugând că Iranul fusese deja forțat să dea înapoi.

Larijani declarase anterior că Trump trebuie „să plătească prețul” pentru atacurile americano-israeliene asupra Iranului și avertizase că Republica Islamică nu-l va lăsa în pace pe președintele american după uciderea lui Ali Khamenei.

Larijani a amenințat, de asemenea, cu represalii majore împotriva SUA și Israelului.

Cei doi „au ars inima națiunii iraniene, iar noi le vom arde și pe ale lor”, a spus Larijani după moartea lui Khamenei.

El a avertizat că forțele armate iraniene vor răspunde mult mai sever. „Trebuie să știe că nu este vorba de a ataca și a pleca”, a adăugat el.

De unde venea puterea lui Larijani?

Larijani, în vârstă de 67 de ani, a fost secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională și era considerat una dintre cele mai importante figuri din aparatul politic și de securitate al Iranului.

Fost comandant în Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, a ocupat funcția de șef de stat major al IRGC în timpul războiului Iran-Irak.

În ultimii ani, Larijani l-a reprezentat pe Khamenei în gestionarea relațiilor cu Rusia, China și țările arabe din Golf, mai degrabă decât pe președintele Masoud Pezeshkian. El a călătorit în Oman înainte de o rundă recentă de discuții cu Washingtonul pentru a contura cadrul și condițiile Teheranului.

După ce Hezbollah și alte forțe șiite intermediare nu au reușit să descurajeze Israelul, Khamenei l-a desemnat pe Larijani să gestioneze relațiile cu Libanul și Yemenul.





