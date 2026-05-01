"Ciuperca din zidurile Palatului Victoria". Bogdan Chirieac: Știți care e singurul avantaj? Nu rămâne în corp, te trezești

Premierul Ilie Bolojan a participat vineri, 1 mai, la inaugurarea unei noi creșe din municipiul Suceava, situată în cartierul Burdujeni, deși clădirea nu ar fi încă pe deplin funcțională, nefiind racordată la utilități esențiale precum apă și energie electrică, potrivit informațiilor citate de România TV.

În paralel, în spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora o serie de inițiative recente ale Guvernului ar avea și o componentă de comunicare politică accelerată, în contextul apropierii moțiunii de cenzură din 5 mai. Sunt menționate, printre altele, proiecte precum restricționarea cumulului pensie-salariu sau schimbările privind vârsta de pensionare a militarilor.

Pe acest fond, analistul Bogdan Chirieac a comentat la România TV subiectul, cât și stilul de acțiune al premierului, recurgând la o metaforă sugestivă despre o „ciupercă din pereții Palatului Victoria” care ar influența percepția puterii și a deciziilor luate de la nivel guvernamental.

"Când te sui pe scaunul de premier ești sedus de această ciupercă"

„Din punctul meu de vedere a fost o mișcare neinspirată, ca multe altele luate în tot acest timp, dar cred că-i știu cauza. Domnul Ilie Bolojan a fost afectat mai mult decât alți prim miniștrii, că sunt și alții pe listă, de ciuperca din zidurile Palatului Victoria. Când te sui pe scaunul de premier, indiferent că ai biroul la etajul 1 sau la etajul 3, mă rog, nu contează unde, ești sedus de această ciupercă. Brusc, ai impresia că din funcția de premier nu te mai poate schimba nimeni. Nu o să te mai dea jos nimeni niciodată. Nu o să te mai conteste nimeni. Tot ce faci este excelent și de neînlocuit. Pe scurt, te crezi Dumnezeu pe pământ. Cu toată dragostea, se pare că domnul Bolojan este mult mai afectat de această ciupercă chiar decât au fost mulți alți premieri înaintea domniei sale. Nici cu Parlamentul nu i-a venit să creadă că îl dau jos, nici cu poporul muncitor nu a înțeles de ce nu-l mai vrea, de ce nu-l mai salută cu închinăciuni până la pământ și așa mai departe. Știți care e singurul avantaj? Ciuperca aceasta nu rămâne în corp. Nu ești bolnav multă vreme. Te lămurești mai devreme sau mai târziu. După o săptămână, două, trei, o lună, șase luni, te trezești. Te trezești și poate începi să te gândești că vei fi altă dată un premier mai conectat la țară și la planeta Pământ decât ai fost prima dată", a explicat Bogdan Chirieac.