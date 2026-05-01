DCNews Stiri Donald Trump e nemulțumit de noua propunere a Iranului privind războiul
Data publicării: 22:27 01 Mai 2026

Donald Trump e nemulțumit de noua propunere a Iranului privind războiul
Autor: Tiberiu Vasile

Donald Trump e nemulțumit de noua propunere a Iranului privind războiul - Imagine realizată cu AI

Donald Trump respinge oferta Iranului, iar negocierile dintre SUA și Iran rămân blocate.

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că nu este mulţumit de ultima ofertă a Iranului pentru încheierea războiului cu SUA şi Israelul, care durează de două luni, transmite dpa.

"Iranul vrea să încheie un acord, dar eu nu sunt satisfăcut de acesta", le-a răspuns el reporterilor de la Casa Albă care întrebau despre propunerea transmisă cu câteva ore înainte de Teheran, prin intermediul mediatorilor pakistanezi, conform Agerpres.

Două luni de confruntări

Oferta iraniană vine după aproximativ două luni de confruntări indirecte și escaladări regionale între Iran, SUA și Israel, perioadă în care au fost raportate mai multe incidente militare și atacuri punctuale. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Teheranul încearcă să evite o escaladare a conflictului, însă condițiile propuse nu par să convingă administrația americană, care insistă pe concesii mai ferme legate de dosarul nuclear.

Petrolul atinge 126 $/baril

În paralel, piețele internaționale reacționează puternic la incertitudinea geopolitică. Prețul petrolului a înregistrat o creștere accentuată, ajungând la aproximativ 126 de dolari pe baril, pe fondul informațiilor privind posibile noi acțiuni militare pregătite de SUA împotriva Iranului. Această evoluție reflectă temerile investitorilor legate de perturbarea fluxurilor de energie din regiunea Golfului și de impactul asupra economiei globale.

În lipsa unui compromis rapid, riscul unei escaladări suplimentare rămâne ridicat, iar declarațiile lui Trump indică faptul că Washingtonul nu este dispus să accepte un acord care nu oferă garanții solide privind securitatea regională și interesele strategice ale SUA. Situația rămâne volatilă, iar următoarele zile ar putea fi decisive pentru direcția conflictului.

CITEȘTE ȘI: Detalii noi despre starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Bărbatul care a murit, prins sub un tractor, în Cluj, este fostul lider UDMR Csaba Takacs, mentorul lui Kelemen Hunor
Publicat acum 3 minute
FCSB, un nou eșec în play-out-ul Superligii. Scor final cu Csikszereda
Publicat acum 15 minute
Noi detalii în procesul morții lui Diego Maradona: Fotbalistul suferea de tulburări de bipolaritate și narcisism
Publicat acum 35 minute
Marcel Ciolacu îi răspunde lui Ilie Bolojan în scandalul SAFE: „E disperat și minte cu nerușinare”
Publicat acum 48 minute
Cum ne raportăm la ”elixirul vieții” și ce conține, în realitate, paharul cu apă. Emisiune în ediție specială la DCNews
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 35 minute
S-a aflat! De ce a făcut Petruț Rizea AVC la doar 25 de ani! Cum a fost deturnată o problemă reală
Publicat acum 12 ore si 27 minute
Chirieac: Două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028
Publicat acum 7 ore si 7 minute
Povestea cutremurătoare a unui accident încheiat cu clasicul ”a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale”: 55 de minute a stat tatăl ei lângă ea cât a durat descarcerarea
Publicat acum 11 ore si 8 minute
Victor Ponta: Am două motive pentru care votez moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan / video
Publicat acum 14 ore si 56 minute
Horoscop 1 mai 2026. Lună Plină în Scorpion. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close