Donald Trump e nemulțumit de noua propunere a Iranului privind războiul

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că nu este mulţumit de ultima ofertă a Iranului pentru încheierea războiului cu SUA şi Israelul, care durează de două luni, transmite dpa.

"Iranul vrea să încheie un acord, dar eu nu sunt satisfăcut de acesta", le-a răspuns el reporterilor de la Casa Albă care întrebau despre propunerea transmisă cu câteva ore înainte de Teheran, prin intermediul mediatorilor pakistanezi, conform Agerpres.

Două luni de confruntări

Oferta iraniană vine după aproximativ două luni de confruntări indirecte și escaladări regionale între Iran, SUA și Israel, perioadă în care au fost raportate mai multe incidente militare și atacuri punctuale. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Teheranul încearcă să evite o escaladare a conflictului, însă condițiile propuse nu par să convingă administrația americană, care insistă pe concesii mai ferme legate de dosarul nuclear.

Petrolul atinge 126 $/baril

În paralel, piețele internaționale reacționează puternic la incertitudinea geopolitică. Prețul petrolului a înregistrat o creștere accentuată, ajungând la aproximativ 126 de dolari pe baril, pe fondul informațiilor privind posibile noi acțiuni militare pregătite de SUA împotriva Iranului. Această evoluție reflectă temerile investitorilor legate de perturbarea fluxurilor de energie din regiunea Golfului și de impactul asupra economiei globale.

În lipsa unui compromis rapid, riscul unei escaladări suplimentare rămâne ridicat, iar declarațiile lui Trump indică faptul că Washingtonul nu este dispus să accepte un acord care nu oferă garanții solide privind securitatea regională și interesele strategice ale SUA. Situația rămâne volatilă, iar următoarele zile ar putea fi decisive pentru direcția conflictului.

