DCNews Stiri Victor Ponta vorbește de „legenda Bolojan“: Scenariul în care poate să câștige viitoarele alegeri parlamentare / video
Data publicării: 10:25 01 Mai 2026

EXCLUSIV Victor Ponta vorbește de „legenda Bolojan“: Scenariul în care poate să câștige viitoarele alegeri parlamentare / video
Autor: Ioan-Radu Gava

victor ponta Imagine cu fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta. Foto: Agerpres

Fostul premier Victor Ponta vede două scenarii posibile pentru Ilie Bolojan, după ce moțiunea împotriva Guvernului pe care îl conduce va trece.

Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac și cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, Victor Ponta, fost premier al României, a spus care sunt cele două scenarii care îl privesc pe Ilie Bolojan, după ce moțiunea de cenzură de marți va trece. 

„Domnul Bolojan este într-o poziție privilegiată, marți seară. Va zice: „Eu am vrut să fac reforme, dar ăștia, ca să fure, m-au dat jos““, a spus Victor Ponta.

„Păi a început cu cămara“, a completat Răzvan Dumitrescu.

„Predicatul e foarte bine ales“, a punctat și Bogdan Chirieac.

„Arată a om serios. Va spune: „Eu am vrut să fac, dar nu m-au lăsat ăștia. M-au dat jos ca să fure““, a reiterat Victor Ponta.

„După moțiunea de cenzură, dacă faci același lucru fără Bolojan, confirmi ce spune Bolojan: „Eu v-am zis că aveau o problemă cu mine! Ei nu aveau o problemă de guvernare, de taxe, de impozite, de politică externă. Ei aveau o problemă cu mine că i-am prins la furat.“ Atunci, domnul Bolojan va avea un rol extraordinar și poate să câștige viitoarele alegeri parlamentare.

Dacă după moțiune vii și spui că problema nu era neapărat persoana lui Ilie Bolojan, cât era problema că nu înțelege zona economică, distruge economia românească favorizând multinaționalele de dragul USR-iștilor, nu are capacitatea de a gestiona macro și dovedești aceste lucruri, atunci se duce legenda Bolojan.

Altfel, legenda Bolojan se întărește, pe bună dreptate“, a explicat fostul premier Victor Ponta, la DC News.

Comentarii (2)

Gogu   •   01 Mai 2026   •   11:05

Trala la la la la politichie de Dâmbovița

Ilie zis Saracie - noul Băsescu   •   01 Mai 2026   •   11:05

Ce surpriza ... pe model fanariot

