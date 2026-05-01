TOP bancuri de 1 Mai

”Bulă este angajat și se duce în biroul șefului său. Domnule, trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră. Știu că economia nu merge grozav, însa alte trei mari firme mă cauta și aș vrea să va cer respectuos o mărire de salariu. După 10 minute de tocmeala, cei doi ajung la o mărire a salariului cu 5%. Bulă este în culmea fericirii și dă să se ridice de pe scaun. Apropo, zice șeful: care sunt cele trei firme care te caută?

-Firma de electricitate, firma de cablu și firma de gaze”.

-Din când în când, mă apucă un chef nebun de muncâ…

-Și ce faci în această situație?

-Mă duc într-un loc mai liniștit, mă așez pe un scaun și aștept să-mi treacă.

- Crezi că există viață după moarte, întreabă șeful pe unul dintre angajați săi.

- Da, domnule, răspunde noul angajat.

- Atunci totul este cum nu se poate mai bine, continuă șeful. După ce ai plecat ieri mai devreme la înmormântarea soacrei tale, aceasta a trecut pe aici ca să te vadă.

Directorul unei fabrici le propune muncitorilor să lucreze în fiecare zi mai mult cu o oră pentru a crește productivitatea. Apoi îi întreabă pe angajați dacă sunt de acord.

Ionescu :

-Eu propun să se lucreze câte 10 ore pe zi pentru a mări profitul companiei.

Vasilescu:

-Eu zic că putem lucra chiar 12 ore pe zi, pentru că trebuie să ajungem cât mai repede la nivelul concurenței.

Popescu:

-Am putea sa lucram 16 ore pe zi, suntem obligați să ne facem datoria.

Gheorghe:

-Eu propun să nu mai plecam acasă deloc. Pentru că acasă ne întâlnim cu nevestele și riscam să se nasca unii ca Ionescu, Vasilescu și Popescu.

„De 1 mai, șomerii trebuie să lucreze deoarece ei nu sunt oameni ai muncii ca să sărbătorească."

A aparut un nou virus avand denumirea: "munca". Daca primesti vreo "munca" de la vreun coleg sau de la seful tau, sub nici o forma nu te atinge de el! Acest virus poate distruge complet viata ta personala.

Daca vei considera ca ai fost infectat, ia-ti urgent haina si doi prieteni, duceti-va la primul bar si incercati sa va devirusati. Comandati trei pahare de ceva, repetati de patru ori, dupa care veti constata ca "munca" s-a sters complet din capul vostru...

Trimite urgent acest e-mail cel putin la cinci prieteni. Daca observi ca nu ai cinci prieteni, atunci ai fost infectat cu virusul "munca" si acesta iti guverneaza deja viata.

Motto: Oricat de mica ne e leafa, noi tot putem munci mai putin decat ne platesc ei.

Supărată, șefa se adresează angajatului:

– Dacă ai fi fost soțul meu, ți-as fi pus otravă în cafea.

Angajatul:

-Dacă ați fi fost soția mea, aș fi băut cafeaua.