Fără rotativă, susţinere doar pe surse neoficiale. Ce şanse are Guvernul Veştea? Bogdan Chirieac arată dilemele din partide

„Începutul sfârșitului?” Chirieac spune ce se ascunde în spatele ascensiunii lui Adrian Veștea - foto Agerpres

Premierul desemnat Adrian Veştea a anunţat că rotativa cu PSD nu va mai avea loc. Analistul politic arată semnele de întrebare ridicate de noul premier desemnat, dar explică şi ce şanse are Guvernul Veştea să fie învestit.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, ce se va întâmpla cu Adrian Veștea după desemnarea sa și dacă această mutare politică reprezintă începutul sfârșitului pentru Ilie Bolojan, pe fondul tensiunilor tot mai vizibile din interiorul PNL.

"Am văzut anunțul USR-ului, care nu se dezice de gruparea bolojenistă din USR. A avut câștig de cauză, cel puțin deocamdată, dar în USR sunt două grupări: una bolojenistă până la capăt, şi cealaltă care ar fi dorit să rămână la guvernare.

În PNL, pe surse neoficiale, foarte mulți liberali îl sprijină pe Adrian Veștea, adică nu îl mai suportă pe Bolojan.

Public a ieșit doar profesorul Sorin Câmpeanu, sigur, un lider marcant al PNL, care să fie deschis de partea lui Adrian Veștea. Ceilalți lideri sunt pe surse.

Mâine, la 17:00, este convocat, ni s-a spus, Biroul Permanent al PNL-ului și urmează să se tranșeze lucrurile cumva acolo. Nu cred că putem spune în această seară dacă Veștea are, în mod real, șanse să treacă sau nu", a declarat Bogdan Chirieac.

Veștea anunță sfârșitul rotativei și își vede mandatul până în 2028. Semne de întrebare pentru PSD

Bogdan Chirieac a comentat şi declaraţia conform căreia rotativa ar putea să nu mai aibă loc.

"Întrebat dacă va mai avea loc rotativa anul viitor, în primăvară, așa cum era prevăzut, a spus că nu. Protocolul coaliției nu mai e valabil. Se așteaptă să fie premier până la alegerile din 2028, cu evaluare la 6 luni, la 12 luni, să vadă dacă îndeplinește programul de guvernare, care este programul de guvernare al coaliției.

Asta ar putea să pună, eu nu spun că pune, dar ar putea să pună un mare semn de întrebare asupra PSD-ului. PSD-ul a câștigat alegerile și înseamnă că premierul ar fi patru ani de zile de la PNL, care a fost partidul clasat pe locul 3. Rotativa era una, după principiul lui Nicu și Marcel, dar acum, fără rotativă, nu știu ce ar face PSD-ul. Multe, multe, foarte multe semne de întrebare", a punctat Bogdan Chirieac.

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Ce miniştri va avea Guvernul Veştea

"Apoi, pe surse, se mai vehiculează DNA-ul, care nu știu ce anchete ar trebui să facă. Mie nu-mi vine să cred lucrurile astea. Ai mei de la USR au imunitate în fața DNA-ului, adică n-au probleme cu DNA-ul. Vis-a-vis de SAFE și de isprăvile alea despre care se spune că au fost făcute de doamna vicepremier Oana Gheorghiu și domnul premier Bolojan, cu denunțurile de la DNA, cu firmele promovate de software și așa mai departe.

Deci, Veștea mi se pare un om decent, un om care a ajuns iubit în PNL, un om cu realizări incontestabile în administrație, dar, deocamdată, e mult până departe. România are mare nevoie de un guvern și de un premier rațional.

Domnul Ilie Bolojan a cam pierdut lupta cu uzura, cu regret trebuie să spun asta. Prin urmare, ceea ce face acum domnul Ilie Bolojan este incompatibil cu atributele unui politician responsabil, dar nu putem spune că Veștea are mandatul în buzunar, fiindcă nu îl are.

În același timp, întrebat (Adrian Veștea) dacă va păstra miniștrii politici ai coaliției, a evitat să răspundă.

De la USR, cei care sunt acum miniștri în guvern ar dori să rămână la guvernare alături de partidul lor. Poate că alții nu, mă refer la Dominic Fritz.

Și în PNL există oameni care ar dori să rămână la guvernare. Nu știu dacă acest lucru va fi suficient pentru a trece peste opoziția lui Ilie Bolojan și rămâne de văzut ce va face UDMR.

UDMR a avut ultimul cuvânt și în cazul lui Tomac, dacă ne amintim bine. După ce PNL și USR au spus că nu, UDMR a anunțat sau era pe cale să anunțe, că nu va sprijini guvernul Tomac, deoarece nu era de acord cu un guvern tehnocrat", a concluzionat Bogdan Chirieac.