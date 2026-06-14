Adrian Veştea spune că protocolul coaliţiei nu va mai sta în picioare şi că nu va mai exista rotativa

Analistul politic Bogdan Chirieac l-a întrebat pe Adrian Veştea dacă va fi premier până în 2027, dacă Guvernul său primeşte votul Parlamentului, sau va conduce Guvernul până în 2028, când sunt programate alegeri parlamentare.

Adrian Veştea a spus, în acest context, că protocolul coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR, stabilit în 2025, nu mai stă în picioare. Astfel, rotativa din 2027, când la Palatul Victoria ar fi trebuit să vină un premier desemnat de PSD, nu va mai avea loc.

"Domnule Veştea, aţi vorbit cu preşedintele Dan despre ce se va întâmpla în cazul în care veţi trece de votul Parlamentului? Veţi fi prim ministru până în primăvara următoare, în 2027, când ar trebui să aibă loc rotativa cu PSD, sau până în 2028, când sunt programate alegeri parlamentare?", a întrebat Bogdan Chirieac la România TV, în emisiunea moderată de Ioan Korpos.

"Cred că ceea ce ar trebui să înţelegem e că ar trebui să mergem pe nişte evaluări periodice. Să ne asigurăm că Adrian Veştea nu doarme pe o ureche şi aşteaptă să ajungă în 2028. La fiecare 6 luni sau la fiecare an de zile, în urma evaluărilor, colegii care vor constitui coaliţia şi care vor intra în formula de guvernare, să aibă o decizie.

Nu va mai fi protocolul coaliţiei. Vor exista, mai ales pe seama anumitor tensiuni, discuţii pe anumite programe, pe impactul lor, pe reforme, în aşa fel încât decizia să fie luată în consens, iar ulterior, dacă e cazul, chiar prin asumare, astfel încât să facem reformele şi să ducem România în direcţia bună", a declarat Adrian Veştea la România TV.