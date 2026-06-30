”Eu nu înțeleg de ce nu a trecut Guvernul Tomac”. Nicușor Dan: Am făcut două propuneri, responsabilitatea e la partide/ Vreau Guvern plin, când va fi, nu știu

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a făcut noi declarații despre criza politică.

Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o serie de întâlniri diplomatice la București, consolidând dialogul cu partenerii europeni și internaționali.

Acesta a participat la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în România, organizat la Hotel JW Marriott Grand Hotel. Ieri l-a primit la Palatul Cotroceni pe președintele Statului Israel, Isaac Herzog, într-o vizită oficială dedicată discuțiilor bilaterale.

Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că, în ciuda crizei politice actuale, există un consens între principalele partide privind obiective esențiale precum reducerea deficitului bugetar, implementarea PNRR, programul SAFE și procesul de aderare la OCDE.

Criza politică

Nicușor Dan a transmis că așteaptă ca liderii politici să identifice cât mai rapid o soluție pentru formarea unui nou guvern, astfel încât măsurile asumate și angajamentele să poată fi continuate.

Șeful statului a explicat că obiectivul esențial este obținerea unei susțineri clare în Parlament: „Eu nu cer prea multe. Eu cer 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota.”

Acesta a comentat și situația politică din ultimele săptămâni, exprimându-și nedumerirea față de evoluția unor propuneri guvernamentale: „În continuare nu înțeleg de ce nu a trecut guvernul Tomac. Eu am făcut două nominalizări pe care le-am considerat bune. Acum responsabilitatea este la partide. Vreau Guvern plin, când va fi, nu știu”.

„Este evident că există posibilitatea alegerilor anticipate. Nu suntem în calendarul ei, dar eu aș vrea să evităm scenariul. Uitându-ne la scenariu, nu va aduce schimbări mari de majoritate. Am face multă instabilitate în România” a mai spus președintele.

Nicușor Dan a subliniat că nu impune condiții suplimentare înainte de desemnare, accentuând însă necesitatea unei majorități clare în Parlament: „Nu pun niciun fel de condiție pentru un acord semnat înainte de desemnarea unui guvern. Când o să avem cele 233 de voturi, atunci am să semnez.”

Alegeri anticipate?

Întrebat despre scenariul unor eventuale alegeri anticipate, pe fondul blocajului politic și al dificultăților în formarea noului guvern, președintele României, Nicușor Dan, a explicat că acest scenariu rămâne unul posibil, dar nedorit, având în vedere efectele asupra stabilității politice și instituționale.

„Este evident că există posibilitatea alegerilor anticipate. Nu suntem în calendarul ei, dar eu aș vrea să evităm scenariul. Uitându-ne la scenariu, nu va aduce schimbări mari de majoritate. Am face multă instabilitate în România” a mai spus el.

Schimbarea de poziție a lui Ilie Bolojan

Întrebat despre relația cu liderul liberal Ilie Bolojan și despre schimbările de poziție din ultimul moment în negocierile politice, președintele României, Nicușor Dan a făcut referire la modul în care au evoluat discuțiile privind susținerea unui guvern minoritar:

„Am observat schimbarea de discurs. S-a spus explicit că PNL va susține un guvern minoritar al PSD. Mi-ar fi plăcut să mi se spună în mod onest faptul că și-au reconsiderat poziția”.

Guvern interimar până în toamnă

Întrebat despre posibilitatea menținerii unui guvern interimar până în toamnă și despre riscurile pe care o astfel de situație le-ar putea genera pentru economie, implementarea PNRR și procesul de aderare la OCDE, președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări că direcțiile strategice ale României rămân stabile și asumate de toate forțele politice.

„Toată lumea a fost aliniată pe OCDE. Nu au existat probleme acolo. Pe PNRR au existat probleme tehnice. Toată lumea, în discuțiile cu mine și în discuțiile publice, își dorește să luăm cât mai mulți bani de acolo. În vara aceasta voi fi disponibil pentru orice fel de întâlnire, pentru a arăta că suntem serioși și pentru a rezolva orice impediment. Eu cred că o să reușim să o scoatem la capăt. Sunt optimist în acest sens” a continuat Nicușor Dan.

"Eu le-am dat cele două propuneri având convingerea că vor trece"

Întrebat despre calendarul negocierilor și despre posibilitatea unui termen-limită pentru formarea noului guvern, președintele României, Nicușor Dan, a spus că prioritatea imediată este clarificarea mandatelor în interiorul fiecărui partid și reluarea discuțiilor politice într-un cadru mai coerent. El a precizat că va rămâne la București pentru continuarea consultărilor și a admis că actuala situație consumă energie politică într-un moment în care România ar avea nevoie de un guvern cu puteri depline.

„Pentru moment, cred că e nevoie de o clarificare pe mandate la fiecare dintre partide. E nevoie de o discuție între fiecare și mine. E un proces. Eu voi fi în București. Situația nu e deloc fericită. Pierdem foarte multă energie pentru niște lucruri pe care am putea să le rezolvăm mult mai repede cu un guvern deplin. România continuă să funcționeze. Nu știu ce înseamnă un termen-limită. Eu aș putea să le dau 5 iulie, dar ce aș putea să fac eu pe 6 dacă ei nu s-au hotărât? Eu le-am dat cele două propuneri având convingerea că vor trece, acum, indiferent ce variantă le-aș da, nu am speranța că va trece".

Întrebat despre mai multe subiecte sensibile - de la incidentul privind raportul cu drona de la Constanța, raportul pe anularea alegerilor, numirea conducerii SRI și scenariul unei eventuale desemnări a unui premier din partea AUR într-o majoritate parlamentară - președintele a explicat că actuala criză politică este factorul principal care a întârziat o parte dintre deciziile instituționale importante. În ceea ce privește ipoteza unei guvernări care să includă sau să fie condusă de AUR, președintele a negat categoric acest scenariu.

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