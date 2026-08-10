Ședință de urgență la Guvern. Ilie Bolojan a convocat Executivul: Un singur proiect pe ordinea de zi

Guvernul Bolojan în ședință Foto: gov.ro

Premierul interimar Ilie Bolojan convoacă luni, de la ora 16:00, o ședință extraordinară de Guvern, în contextul crizei energetice și al situației critice de pe Dunăre. În cadrul reuniunii ar urma să fie analizate și aprobate noi măsuri pentru gestionarea situației.

Premierul interimar Ilie Bolojan convoacă luni, la ora 16:00, o ședință extraordinară de Guvern, în contextul intervenției de urgență de pe Dunăre.

Criza de pe Dunăre ajunge, din nou, pe masa Guvernului

Amintim că, în ultimele zile, autoritățile încearcă să asigure debitul necesar pentru funcționarea în siguranță a Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Pe masa Executivului se află „PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”, conform comunicării oficiale.

Cum încearcă autoritățile să mențină Centrala de la Cernavodă în funcțiune

Intervenția cu cele patru barje a fost gândită tocmai pentru a ridica nivelul apei în zona de captare și pentru a câștiga timp pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, însă evoluția din ultimele zile arată că efectul măsurii este dificil de menținut în condițiile debitului foarte scăzut al Dunării.

În acest context, autoritățile monitorizează permanent nivelul apei și pregătesc măsuri pentru scenariul în care Unitatea 2 nu ar mai putea funcționa. O eventuală oprire a reactorului ar afecta producția de energie electrică a României și ar pune o presiune suplimentară pe sistemul energetic, în special în intervalele de consum maxim din timpul serii.

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Operațiunea celor patru barje, finalizată în weekend, a urmărit să redirecționeze o parte din debitul Dunării către brațul Dunărea Veche, care alimentează cu apă zona centralei. Primele două barje au fost amplasate în apropierea intrării în brațul Bala, iar celelalte două au fost poziționate în amonte, astfel încât împreună să formeze două praguri artificiale menite să favorizeze dirijarea apei către brațul care alimentează centrala.

Potrivit estimărilor prezentate de Apele Române, intervenția urma să producă o creștere a nivelului apei de câțiva centimetri în zona centralei și să permită câștigarea unui interval suplimentar de timp pentru menținerea în funcțiune a Unității 2. Măsura a fost însă concepută ca o soluție temporară, în condițiile în care debitul Dunării a ajuns la valori extrem de scăzute.

Precizăm că Guvernul României a declarat stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică.