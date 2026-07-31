Imaginile zilei cu Dunărea secată, din dronă. În unele zone, fluviul poate fi trecut la pas / video

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Debitul Dunării a scăzut la minime istorice, iar în unele locuri din România, fluviul poate fi trecut la pas.

Scăderea nivelului apelor Dunării a scos la iveală rămăşiţe de mamuţi şi epave din al Doilea Război Mondial. De asemenea, navigația a fost afectată pe unele secţiuni, iar reactorul 1 de la Cernavodă a fost închis, relatează vineri EFE și Agerpres.

Lipsa ploilor a dus la niveluri foarte scăzute de debit pe al doilea cel mai lung fluviu din Europa, cu consecinţe asupra transportului fluvial, producţiei de energie, turismului şi agriculturii, în timp ce oamenii de ştiinţă şi arheologii profită de nivelurile scăzute ale apei pentru a documenta descoperiri care au fost ascunse timp de secole şi chiar milenii.

Combinaţia dintre precipitaţii sub medie, mai multe valuri de căldură din luna mai şi o reducere a apei provenite din topirea zăpezilor din Alpi a dus la minime istorice în diferite părţi ale fluviului, al cărui debit în România este abia la o treime din media obişnuită pentru această perioadă a anului.

Situaţia, deocamdată, nu pare să se îmbunătăţească, deoarece meteorologii nu prognozează precipitaţii semnificative pe termen scurt, iar un nou val de căldură este aşteptat în regiune în primele zile ale lunii august, cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius în unele ţări din bazin.

În unele zone, fluviul poate fi trecut la pas

Potrivit Meteoplus, în unele zone, fluviul poate fi trecut la pas. Un român chiar și-a luat inima în dinți și a trecut Dunărea la picior în aval de Călărași, pe brațul Borcea.

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost staţionar în intervalul joi-vineri, având valoarea de 1.600 m3/s, la aproape o treime din media multianuală a lunii iulie (4.700 m3/s), iar în perioada următoare acesta va fi în scădere (1.550 m3/s), informează Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Potrivit hidrologilor, în aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere uşoară.

În ceea ce priveşte debitele râurilor, acestea au fost, în general, staţionare vineri, exceptându-le pe cele din bazinele hidrografice Someş, Ialomiţa şi bazinul superior al Oltului, unde au fost în scădere.

Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, la valori cuprinse între 30-90% din acestea, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Târnava Mică, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Bârlad, Suceava, Prut, bazinul mijlociu şi inferior al Mureşului, pe unii afluenţi din bazinul Jiului şi din bazinul superior al Argeşului.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub cotele de atenţie.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul vineri, ora 7:00 - sâmbătă, ora 7:00, arată că debitele râurilor din ţară vor fi, în general, staţionare. Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub cotele de atenţie.

În schimb, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (1.550 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere uşoară pe tot sectorul românesc al fluviului.