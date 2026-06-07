Alimentul care poate reduce colesterolul. Îl consumi deja fără să știi

Usturoiul se regăsește în bucătăriile din întreaga lume și este apreciat atât pentru gustul său distinct, cât și pentru reputația de aliment benefic sănătății. De-a lungul timpului, numeroase culturi i-au atribuit proprietăți terapeutice, iar în prezent este adesea asociat cu protecția sistemului cardiovascular și cu reducerea colesterolului.

Deși aceste beneficii sunt frecvent invocate, cercetările științifice oferă o imagine mai complexă decât cea prezentată adesea în materialele de promovare ale suplimentelor alimentare.

Alicina, substanța care a atras atenția oamenilor de știință

Principala componentă studiată este alicina, un compus care nu există în mod natural în cățeii de usturoi intacți. Aceasta apare doar după zdrobirea sau tocarea usturoiului, când anumite substanțe și enzime din plantă intră în contact.

Alicina este responsabilă de mirosul caracteristic al usturoiului, dar și de o parte dintre efectele biologice investigate de cercetători. Experimentele realizate în laborator au indicat că această substanță ar putea influența procesele prin care organismul produce colesterol, inclusiv prin acțiunea asupra unei enzime implicate în sinteza acestuia la nivel hepatic.

Aceeași enzimă reprezintă ținta principală a statinelor, medicamente utilizate pe scară largă pentru controlul colesterolului. În plus, anumite componente din usturoi ar putea contribui la limitarea absorbției colesterolului în intestin și la eliminarea acestuia din organism.

Cercetările pe oameni au oferit rezultate diferite

Deși mecanismele observate în laborator sunt promițătoare, studiile clinice nu au ajuns la concluzii unitare.

Unele cercetări au raportat scăderi moderate ale colesterolului total și ale colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterol rău”. Alte analize nu au identificat însă beneficii semnificative.

Specialiștii explică aceste diferențe prin faptul că studiile au folosit forme foarte variate de usturoi: proaspăt, pudră, extracte, uleiuri, suplimente alimentare sau usturoi negru fermentat. În plus, dozele administrate și durata cercetărilor au fost diferite de la un studiu la altul.

Datele disponibile sugerează totuși că eventualele efecte sunt mai evidente în cazul persoanelor care au deja valori crescute ale colesterolului.

Modul de consum poate face diferența

Un aspect important este instabilitatea alicinei. Odată formată, aceasta începe să se degradeze rapid, ceea ce poate influența eficiența usturoiului.

Pentru a permite formarea alicinei, specialiștii recomandă ca usturoiul să fie zdrobit sau tocat și lăsat aproximativ 15 minute înainte de a fi consumat. După acest interval, este indicat să fie utilizat într-un timp relativ scurt.

Prepararea la temperaturi ridicate reduce considerabil cantitatea de alicină disponibilă. Din acest motiv, usturoiul consumat crud păstrează mai multe dintre substanțele active comparativ cu cel gătit îndelung în diverse preparate.

Usturoiul negru, un nou subiect de interes

În ultimii ani, cercetătorii și-au îndreptat atenția și către usturoiul negru, obținut printr-un proces controlat de fermentare.

În timpul fermentării, nivelul de alicină scade, însă apar alți compuși mai stabili, printre care S-alil-cisteina. Primele studii indică posibile efecte favorabile asupra tensiunii arteriale și asupra modului în care organismul gestionează grăsimile din sânge.

Cu toate acestea, experții atrag atenția că rezultatele sunt încă preliminare și necesită confirmare prin cercetări suplimentare.

Ce se știe despre suplimentele pe bază de usturoi

Interesul pentru proprietățile usturoiului a dus la apariția unui număr mare de suplimente alimentare sub formă de capsule, extracte sau pulberi concentrate.

Unele produse standardizate, obținute din usturoi maturat, au fost asociate în anumite studii cu îmbunătățirea unor indicatori cardiovasculari și cu reducerea tensiunii arteriale.

În ceea ce privește colesterolul, însă, dovezile rămân insuficiente pentru a susține utilizarea acestor suplimente drept tratament. Din acest motiv, producătorii preferă de regulă formulări generale precum „susțin sănătatea cardiovasculară”, evitând afirmațiile directe legate de reducerea colesterolului.

Ce concluzionează specialiștii

Cercetătorii consideră că usturoiul reprezintă un aliment valoros, bogat în compuși activi și ușor de integrat într-un regim alimentar echilibrat.

Totuși, datele disponibile în prezent nu justifică înlocuirea tratamentelor recomandate de medic pentru controlul colesterolului cu usturoi sau suplimente pe bază de usturoi.

Pentru menținerea sănătății cardiovasculare și a valorilor normale ale colesterolului, specialiștii continuă să recomande o alimentație diversificată, bazată pe cereale integrale, leguminoase, fructe, legume, pește gras, nuci și surse de grăsimi nesaturate.

Astfel, usturoiul poate reprezenta un ingredient util într-un stil de viață sănătos, însă nu trebuie privit ca o soluție miraculoasă pentru problemele legate de colesterol, potrivit BBC Science Focus.

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