Verdict final al Curții de Apel București: Sorin Blejnar scapă de pedeapsa cu închisoarea

Foto: Facebook Sorin Blejnar

Curtea de Apel București a anulat condamnarea de 5 ani de închisoare primită acum 7 de ani de Sorin Blejnar, fost șef al ANAF.

Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF, scapă de închisoare, după decizia favorabilă a Curții de Apel București, care i-a anulat definitiv condamnarea.

Blejnar, condamnat în 2019 la închisoare. Sentință anulată în 2026

Condamnat în 2019 la cinci ani de închisoare, Sorin Blejnar a fost eliberat condiționat în anul 2021. A formulat o primă cale extraordinară de atac în 2023. Atunci a invocat că la momentul condamnării faptele sale erau prescrise. Curtea de Apel București i-a respins contestația în anulare.

El nu a cedat și a depus o a doua contestație. La 7 ani distanță de la condamnare, Curtea de Apel București a stabilit marți că Blejnar nu poate fi tras la răspundere în dosarul în care a fost acuzat că a primit 12 milioane de lei de la un om de afaceri în schimbul influenței sale.

Însă a intervenit prescripția, au motivat judecătorii, potrivit minutei publicate pe portalul instanței.

Motivarea judecătorilor

Decizia se bazează pe o reglementare a instanței supreme de anul trecut, prin care s-a stabilit că termenul de prescripție se calculeze de la data săvârșirii primului act material.

În 2023, acesta a mai formulat o cerere similară, însă atunci a fost respinsă de Curtea de Apel București.

La judecarea celei de-a doua contestații în anulare, judecătorii CAB i-au dat câștig de cauză fostului șef ANAF. Instanța a desființat sentința din 2019, pe motiv de prescripție.

„Încetează procesul penal faţă de inculpatul Blejnar Sorin, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influentă, ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale (faptele din martie-aprilie 2011).

Înlătură dispozițiile referitoare la aplicarea pedepselor complementare și accesorii pe lângă infracțiunea pentru care a intervenit prescripția răspunderii penale. Înlătură dispoziția privind obligarea inculpatului Blejnar Sorin la plata sumei de 7500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, obligat în primă instanță.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, în măsura în care nu contravin prezentei”, conform soluției pe scurt publicată pe portalul instanței.