Anchetă privind Hantavirusul. O echipă ştiinţifică caută originea infectării

Data publicării: 14 Mai 2026

Autor: Tiberiu Vasile

Autorităţile din Argentina trimit săptămâna viitoare o misiune ştiinţifică în Ushuaia pentru a verifica originea infectării cu Hantavirus.

O misiune ştiinţifică argentiniană se va deplasa săptămâna viitoare în oraşul Ushuaia, de unde a plecat vasul de croazieră MV Hondius, pentru a investiga eventuala prezenţă la faţa locului a rozătoarelor considerate vectori de răspândire ai hantavirusurilor, sperând să obţină primele rezultate cel mai târziu peste o lună, a anunţat joi o autoritate sanitară locală, informează AFP.

"Ideea este de a face prelevări de eşantioane (de la rozătoare) săptămâna viitoare", a declarat în faţa reprezentanţilor presei din Ushuaia directorul epidemiologic al acestei provincii argentiniene din Ţara de Foc, Juan Petrina, fără să precizeze însă numărul rozătoarelor care vor trebui să fie capturate.

"Situaţia epidemiologică din zonă nu prea s-a schimbat"

După efectuarea analizelor de laborator, "presupunem că rezultatele ar trebui să fie disponibile într-un interval de patru săptămâni", a adăugat el, declarându-se precaut în ceea ce priveşte acest termen.

Oraşul turistic Ushuaia, de unde a plecat pe 1 aprilie nava de croazieră MV Hondius, pe care a izbucnit un focar de hantavirus, infirmă de aproximativ două săptămâni acuzaţiile conform cărora s-ar fi aflat la originea infectării "pacientului zero".

Potrivit autorităţilor locale, hantavirusul este absent din această provincie de când notificarea sa a devenit obligatorie prin lege, în urmă cu 30 de ani. Tot absent este, potrivit autorităţilor locale, şi şobolanul-cu-coadă-lungă, vector al tulpinii Anzi de hantavirus, transmisibilă de la om la om.

"Situaţia epidemiologică din zonă nu prea s-a schimbat. Nu am mai avut cazuri (cazuri noi de hantavirus - n.red.). Or, 45 de zile au trecut deja de la plecarea navei", a adăugat Juan Petrina.

El a precizat că locurile exacte unde vor fi realizate acţiunile de capturare a unor rozătoare "nu au fost încă stabilite", însă ele sunt discutate de specialiştii autorităţilor provinciale şi de cercetătorii de la Institutul Malbran din Buenos Aires, un institut de referinţă din Argentina în materie de epidemiologie şi boli infecţioase, care vor realiza această misiune ştiinţifică.

"Un apel la calm"

Juan Petrina a fost întrebat despre prelevările prevăzute de rozătoare dintr-o groapă de gunoi, unde, potrivit unor informaţii - până acum neconfirmate oficial - turistul olandez considerat "pacientul zero", mare amator de birdwatching (observarea păsărilor), ar fi putut să meargă în timpul sejurului său de 48 de ore în Ushuaia pentru a urmări păsări necrofage. Şi, eventual, să se infecteze, din cauza prezenţei şobolanului-cu-coadă-lungă.

"Nu vor merge în groapa de gunoi în sine, pentru că asta nu are niciun sens, rozătoarele care se află acolo sunt rozătoare urbane, nefiind susceptibile de hantavirus", a subliniat Juan Petrina. "Ei vor merge mai degrabă în zonele din jur, dar încă nu am stabilit punctele exacte", a adăugat el.

Ministrul Sănătăţii din această provincie argentiniană, Judit di Giglio, şi autorităţile turistice locale au reiterat joi "un apel la calm" cu privire la situaţia epidemiologică din provincie, adresat sectorului turistic.

"Vectorul (hantavirusului) nu se află în provincia noastră", a insistat ministrul argentinian.

"Trăim într-un loc sigur, unde nu numai că este sigur să faci turism, ci este sigur şi să trăieşti", a completat Patricio Cornejo, preşedintele Camerei de Turism. El a deplâns "un fake news venit din străinătate", potrivit căruia infectarea pacientului olandez ar fi putut avea loc în acest oraş argentinian, conform Agerpres.

hantavirus
argentina
