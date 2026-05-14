DCNews Stiri China nu va trimite arme Iranului și susține redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce au discutat Donald Trump și Xi Jinping
Data publicării: 14 Mai 2026

China nu va trimite arme Iranului și susține redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce au discutat Donald Trump și Xi Jinping
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu Xi Jinping și Donald Trump Donald Trump (stanga) si Xi Jinping (dreapta). Sursa Foto: Agerpres
Donald Trump spune că Xi Jinping ar fi promis că nu va trimite arme Iranului. Totodată, Beijingul ar susține redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Donald Trump a declarat joi că Xi Jinping l-a asigurat că Beijingul nu va trimite echipament militar în Iran şi că este gata să ajute la redeschiderea strâmtorii Ormuz, relatează AFP şi Reuters.

"El a spus că nu va furniza material militar... A afirmat-o cu forţă", a spus preşedintele american, potrivit unui extras din interviul acordat canalului Fox News după întâlnirea sa cu liderul chinez la Beijing.

Președintele Chinei îşi doreşte "să vadă Strâmtoarea Ormuz deschisă"

Preşedintele american a mai declarat că omologul său chinez îşi doreşte "să vadă Strâmtoarea Ormuz deschisă".

"El a spus: 'Dacă pot să fiu de vreun folos, voi fi încântat să ajut' ", a relatat Trump.

Potrivit unor extrase din interviu date publicităţii joi, Trump a mai spus şi că Beijingul a fost de acord să comande 200 de avioane Boeing.

Secretarul trezoreriei Scott Bessent anunţase anterior că se aşteaptă la un anunţ despre o comandă mare pentru Boeing în timpul vizitei liderului de la Casa Albă la Beijing.

"Un lucru cu care a fost astăzi de acord este o comandă de 200 de avioane... Boeing voia 150, au primit 200", a mai spus Trump, potrivit Fox News, notează Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Marea reînnoire a Chinei și MAGA „pot merge perfect mână în mână”. Xi Jinping îi transmite lui Trump: Cele două pot aduce "binefaceri lumii întregi"
 

sua
china
donald trump
xi jinping
