Madonna, Shakira și trupa BTS vor concerta în pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026
Data publicării: 14 Mai 2026

Madonna, Shakira și trupa BTS vor concerta în pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026
Autor: Dana Mihai

imagine cu Madonna Madonna. Foto: Agerpres

Madonna, Shakira și BTS vor cânta în premieră la show-ul din pauza finalei 2026 FIFA World Cup Final, programată pe 19 iulie 2026, pe MetLife Stadium.

Madonna, Shakira și BTS vor urca pe scena show-ului organizat în pauza finalei 2026 FIFA World Cup Final, au anunțat joi organizatorii competiției. Meciul decisiv va avea loc pe 19 iulie 2026, pe MetLife Stadium, iar ediția viitoare a Cupei Mondiale va intra în istorie drept prima care include un concert în pauza finalei.

Chris Martin, alături de Elmo și Kermit în videoclipul de promovare

Anunțul a fost făcut printr-un videoclip promoțional în care apare Chris Martin, alături de personaje celebre precum Elmo, Cookie Monster și Kermit the Frog.

Shakira este deja una dintre imaginile asociate turneului final din 2026, după lansarea piesei Dai Dai, realizată împreună cu Burna Boy. Artista columbiană semnează astfel al doilea imn oficial pentru Cupa Mondială, după succesul Waka Waka (This Time for Africa) de la ediția din 2010.

În paralel, Madonna pregătește lansarea albumului Confessions II, continuarea celebrului Confessions on a Dance Floor din 2005, material programat să apară pe 3 iulie 2026.

BTS domină din nou topurile muzicale

Totodată, BTS a revenit în acest an pe scena muzicală cu albumul ARIRANG, primul proiect lansat după încheierea serviciului militar obligatoriu al membrilor trupei. Materialul a debutat direct pe primul loc în topul Billboard 200 și s-a menținut lider timp de trei săptămâni consecutive.

Show-ul finalei va fi organizat de Global Citizen împreună cu Chris Martin și va susține campania FIFA Global Citizen Education Fund, inițiativă care urmărește să strângă 100 de milioane de dolari pentru proiecte dedicate educației și accesului copiilor la fotbal.

Săptămâna trecută, FIFA a anunțat și artiștii care vor cânta la ceremonia de deschidere a competiției, printre numele confirmate aflându-se Katy Perry, Future, Tyla, LISA și Anitta.

