Președintele Belarusului se pregătește de război. Schimbare de strategie pusă la cale de Aleksandr Lukașenko
Data publicării: 13 Mai 2026

Președintele Belarusului se pregătește de război. Schimbare de strategie pusă la cale de Aleksandr Lukașenko
Autor: Andrei Itu

Alexander Lukașenko, președintele Belarusului Alexander Lukașenko, președintele Belarusului. Foto: Agerpres

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat o mobilizare rotațională a unor unități militare.

Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, vrea o mobilizare a unor unități militare selectate „cu scopul de a le pregăti pentru război”. Scopul este de a le pregăti pentru o eventuală „operațiune terestră”, a transmis marți agenția de știri de stat Belta, citată de TVPWorld.

Aleksandr Lukașenko: „Ne pregătim cu toții pentru război”

„Vom mobiliza selectiv unități ale forțelor armate pentru a le pregăti pentru război. Cu voia lui Dumnezeu, va fi posibil să îl evităm. Ne pregătim cu toții pentru război”, a spus Aleksandr Lukașenko.

Strategia reprezintă o schimbare față de exercițiile periodice de amploare. Practic, vor fi chemate succesiv unitățile militare pentru perioade de instruire intensivă în luptă, notează Belta.

Măsura a urmat inspecțiilor de pregătire pentru luptă ale forțelor armate ale Belarusului, după care a avut loc o „discuție serioasă” la Ministerul Apărării pentru a discuta deficiențele descoperite, a zis Lukașenko.

Lukașenko vrea să modernizeze forțele armate ale Belarusului

Inspecțiile sunt o intensificare a Belarusului pentru pregătirea țării pentru război, Lukașenko menționând că forțele armate trebuie modernizate.

În luna aprilie, șeful statului belarus a emis un decret de mobilizare a ofițerilor în rezervă, după ce în martie a lansat recrutarea pentru serviciul militar obligatoriu al bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în aprilie că Rusia a încercat să atragă Belarusul în războiul său contra Ucrainei, fiind pregătite drumuri și poziții de artilerie în proximitatea frontierei dintre cele două țări.

