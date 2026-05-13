Aproape 2 miliarde de euro în numerar, tranzitați prin România în ultimii ani. Semnal de alarmă privind spălarea banilor

Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025 iar analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente şi riscuri majore de spălare a banilor, a anunţat, miercuri, Ministerul Finanţelor.

Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala ţară de provenienţă a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova şi Turcia, în timp ce principalele destinaţii ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria şi România.

"Un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari"

"Doar în perioada 2024-2025, 73% dintre declaraţiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de provenienţă Ucraina. Verificările au evidenţiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declaraţii aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declaraţii - reprezentând 64% - au fost depuse de doar 21 de persoane", se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.

Potrivit unui raport finalizat recent de Ministerul Finanţelor, în colaborare cu Autoritatea Vamala Română, analizele strategice realizate asupra declaraţiilor de numerar depuse la punctele de frontiera ale României evidenţiază existenţa unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporţii, cu caracter repetitiv şi concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin România în perioada 2024-2025.

"Astfel, datele analizate arată ca, în intervalul 01.01.2024 - 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declaraţii de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României şi 1.835 la ieşirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieşire de 511,7 milioane euro", precizează Ministerul Finanţelor.

Analiza a relevat şi concentrarea unor volume foarte mari de numerar în câteva puncte vamale. Astfel, Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat, în perioada analizată, declaraţii însumând aproximativ 793,9 milioane euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu aproximativ 362,7 milioane euro. Cumulate, cele două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel naţional.

"În primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut semnificativ"

"Datele analizate în urma controlului arată că, în primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut semnificativ, atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât şi la ieşire. Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie şi mai 2025, perioadă în care volumele declarate au depăşit clar nivelurile din aceeaşi perioadă a anului 2024. Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie şi aproape 100 milioane euro în mai ale anului 2025. Începând cu luna iunie 2025 şi continuând în 2026, fluxurile scad însă puternic. Astfel, nivelurile din a doua parte a anului 2025 şi cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf", se mai arată în comunicatul citat.

În context, Ministerul Finanţelor subliniază că schimbarea indică faptul că fenomenul identificat în prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea măsurilor de control şi monitorizare iniţiate de instituţie.

Reforma Autorităţii Vamale Române și controlul sunt marile priorităţi strategice ale României

Totodată, Corpul de control al Ministerului Finanţelor şi Autoritatea Vamala Română desfăşoară, în prezent, acţiuni de control ce includ printre obiective verificarea respectării prevederilor legale şi a normelor interne privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniunea Europeană, respectiv modul de gestionare a formularului unic utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, pentru perioada 2024-2025.

Niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a birourilor responsabile ale Autorităţii Vamale Române în perioada verificată nu mai ocupă astăzi funcţii de conducere, fiind destituite pe parcursul ultimelor luni, precizează MF.

"Reforma Autorităţii Vamale Române şi consolidarea mecanismelor de control reprezintă una dintre marile priorităţi strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare şi de o cooperare instituţională eficientă, astfel încât România să poată preveni şi combate vulnerabilităţile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere", a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Raportul detaliat al constatărilor şi analizelor efectuate a fost transmis autorităţilor competente în domeniul investigării infracţiunilor economico-financiare, în vederea valorificării informaţiilor şi dispunerii măsurilor legale care se impun, conform Agerpres.

