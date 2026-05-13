Data publicării: 13 Mai 2026

Mașinile electrice din București primesc peste 200 de stații noi de încărcare. Unde vor fi montate
Autor: Tiberiu Vasile

masina electrica pe drum Foto: Unsplash

Bucureștiul va avea 220 de noi stații de încărcare pentru mașini electrice, amplasate în 28 de zone din Capitală. În paralel vor fi dezvoltate proiecte de modernizare a sistemului de semaforizare inteligentă.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, în ședința de miercuri, studii de fezabilitate și indicatori tehnico-economici pentru trei proiecte care prevăd modernizarea sistemului de semaforizare inteligentă din Capitală și instalarea a 220 de stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Investiții în semaforizarea inteligentă

Primele două proiecte reprezintă etapele I și II ale programului de modernizare și extindere a sistemului de semaforizare inteligentă și de prioritizare a vehiculelor de transport public.

În prima etapă sunt prevăzute lucrări pentru modernizarea intersecțiilor semaforizate existente, integrarea în sistemul de management al traficului (BTMS) a unor intersecții care nu sunt încă incluse în rețea, precum și semaforizarea unor puncte de traversare și intersecții unde sunt necesare măsuri suplimentare pentru siguranța circulației și fluidizarea traficului.

Potrivit documentației, implementarea proiectului ar urma să reducă timpul de deplasare în oraș cu peste 10%, să crească siguranța rutieră și să reducă rata incidentelor rutiere cu peste 10%.

Valoarea totală a investiției este estimată la 190 de milioane de lei, TVA inclus, iar durata de realizare este de 14 luni. Proiectul este eligibil pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2021-2027.

Cel de-al doilea proiect vizează modernizarea și completarea infrastructurii centrale a sistemului BTMS, prin realizarea unui ansamblu integrat format din centru de date, centru de comandă și monitorizare, echipamente hardware, rețele interne de comunicații și platforme software specializate.

Lucrările vor fi realizate în spațiile existente din clădirea Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, situată pe Șoseaua Cotroceni nr. 34.

Valoarea totală a investiției este de 96 de milioane de lei, TVA inclus, iar durata de realizare este estimată la 8 luni. Investiția este eligibilă pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2021 - 2027.

220 de stații de încărcare

Conform referatului de aprobare, investiția privind punctele de reîncărcare a vehiculelor electrice este finanțată prin PNRR și prevede 165 de stații de încărcare 22kW și 55 de stații de încărcare 50kW. Acestea vor fi amplasate în 28 de locuri, acoperind 440 de locuri de parcare.

Printre locații se numără: parcarea Zoo, Pod Pipera, str. Neagoe Vodă nr. 3-5, str. Sevastopol nr. 17, str. Gafencu, parcarea de la Arena Națională, parc&ride Pantelimon, str. Latină nr. 6, str. Mihai Eminescu nr. 165, str. Avrig nr. 63, Bd. Chișinău nr. 15, str. Candiano Popescu nr. 3, Calea Văcărești nr. 214, Șos Olteniței nr. 162, Șos Berceni nr. 8, Bd. C. Brâncoveanu nr. 4, Calea Rahovei nr. 1, str. Ilfov nr. 6, str. Mihail Sebastian nr. 19-23, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 80, Șos. Viilor nr. 17, Bd. Iuliu Maniu nr. 6, nr. 17, nr. 170, nr. 188, nr. 220, str. Brașov nr. 1, str. Lujerului.

Valoarea totală a investiției este de 66 de milioane de lei, TVA inclus, iar durata de realizare este estimată la 7 luni, conform Agerpres.

