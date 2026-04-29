Taxa de pod Fetești–Cernavodă în 2026: Cât costă, cum se plătește și ce amenzi riscă șoferii

Începând din 2026, traversarea pe podul Fetești–Cernavodă nu mai este doar o simplă formalitate, ci vine cu o schemă clară de plată, diferențiată pe tipuri de vehicule. Pentru autoturisme și mașini sub 3,5 tone, costul unei singure treceri este de 19 lei, iar două treceri ajung la 38 de lei.

Pentru vehiculele mai grele, între 3,5 și 12 tone, suma urcă semnificativ: aproximativ 69 de lei pentru o trecere și 137 de lei pentru două. Camioanele mari, de peste 12 tone, au tarife și mai ridicate, care pornesc de la circa 94 de lei și pot ajunge până la 133 de lei, în funcție de numărul de axe.

Pentru două traversări, costurile totale pot varia între 38 și 266 de lei, în funcție de categoria vehiculului.

Plata pentru taxa pod Fetești Cernavodă și metodele disponibile

Șoferii care tranzitează taxa pod Fetești Cernavodă au mai multe opțiuni de plată. Cea mai rapidă este varianta online, prin platformele CNAIR sau aplicațiile autorizate, unde este suficient numărul de înmatriculare.

Există și plata prin SMS, disponibilă pentru vehiculele înmatriculate în România. Mesajul „POD” urmat de numărul mașinii se trimite la 7577.

Pentru cei care preferă metode clasice, plata se poate face în benzinării sau puncte autorizate de pe traseu. Există și varianta achitării direct la punctul de trecere, dar autoritățile atrag atenția că în perioade aglomerate pot apărea întârzieri importante, motiv pentru care recomandarea este achitarea în avans.

Organizarea traficului și controlul pe tarif trecere pod

În 2026 se modifică și modul de circulație în zona de taxare pentru tarif trecere pod. Vor fi trei benzi pe sens. Benzile 2 și 3 sunt dedicate fluxului liber pentru cei care au plătit prin SMS sau prin distribuitori autorizați. Banda 1, din dreapta, rămâne pentru plata cash și pentru vehiculele cu abonamente pe bază de tichete.

„Trecerea vehiculelor pentru care exista abonamente preplatite eliberate sub forma de tichete se va efectua numai pe banda 1 (de la marginea din dreapta)”, subliniază CNAIR.

Monitorizare automată pe podul Fetești–Cernavodă

Controlul pe podul Fetești–Cernavodă este complet digitalizat. Camerele ANPR identifică automat numerele de înmatriculare atât la intrare, cât și la ieșire din zona de taxare.

„O serie de camere video ce permit recunoasterea automata a numărului de înmatriculare (ANPR) sunt pozitionate în Agentia de Incasare atât în punctul de intrare, cât și ieșire, camerele înregistrează numărul la fiecare trecere, acesta fiind verificat în baza de date cu plăți”, precizează CNAIR pe pagina oficială a companiei.

Plata trebuie efectuată până cel târziu la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.

Ce se întâmplă dacă taxa nu este achitată

Dacă taxa pod Fetești Cernavodă nu este plătită la timp, sistemul automat marchează trecerea ca posibilă contravenție.

„Dacă nu se achita tariful de trecere până la ora 24 a zilei următoare trecerii, aceasta va fi marcată drept posibila contravenție, urmând a se întocmi un Proces Verbal de Constatare a Contraventiei”, transmite compania.

Sancțiunile sunt emise ulterior, fără oprirea vehiculului în trafic.

Amenzi și sancțiuni pentru tarif trecere pod

Neplata tarif trecere pod aduce amenzi diferențiate în funcție de tonaj. Pentru autoturisme, sancțiunea este de 190 de lei. Vehiculele între 3,5 și 12 tone riscă 690 de lei.

Camioanele mari, cu până la trei axe, pot fi amendate cu 940 de lei, iar cele mai mari sancțiuni ajung la 1.330 de lei pentru vehiculele cu minimum patru axe, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.