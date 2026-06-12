Republica Moldova și Ucraina încep negocierile de aderare la Uniunea Europeană. UPDATE: Mesajul lui Nicușor Dan

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Sursa foto: Agerpres

Uniunea Europeană a anunțat, vineri, deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, în urma acordului tuturor statelor membre.

UPDATE: Nicușor Dan, mesaj pentru Moldova și Ucraina

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de susținere față de Republica Moldova și Ucraina, după anunțul UE privind începutul negocierilor privind aderarea la blocul comunitar.

„O zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene! Cele 27 de state membre au agreat să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, prin deschiderea primului cluster dedicat valorilor fundamentale. România a susținut statele vecine încă de la începutul acestui proces și va continua să le stea alături cu expertiză și sprijin multisectorial pe tot parcursul lor european. O Europă unită, care își extinde spațiul de democrație, securitate și prosperitate, este o Europă mai puternică și mai competitivă. Viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este în familia europeană”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj pe rețelele de socializare.

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Toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, au anunţat vineri seară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, transmite Reuters, conform Agerpres.

Ursula von der Leyen: Extinderea UE, o alegere strategică

„Astăzi, Uniunea Europeană a făcut un pas important înainte. Toate statele membre au fost de acord să deschidă primul cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. La prima Conferință Interguvernamentală, care va avea loc luni, vom deschide clusterul privind elementele fundamentale - coloana vertebrală a procesului de aderare, care include valorile și principiile esențiale pe care este construită UE, de la statul de drept la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și muncii depuse de ambele țări în avansarea reformelor, chiar și în fața unor provocări uriașe. Și un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este de neîntrecut. Extinderea este o alegere strategică”, a spus președinta CE, Ursula von der Leyen, pe X.

Într-un mesaj postat pe X, Costa a scris, de asemenea, că acest cluster este „coloana vertebrală a procesului de aderare şi acoperă valorile şi principiile fundamentale pe care este construită UE, de la statul de drept la instituţii democratice puternice”.

Contextul negocierilor de aderare și pașii parcurși de cele două țări

Negocierile de aderare la Uniunea Europeană au loc în cadrul conferinţelor interguvernamentale între miniştrii şi ambasadorii statelor membre ale UE şi ai unei ţări candidate. Negocierile acoperă ansamblul de drepturi comune şi legislaţia comună (acquis-ul UE) şi sunt împărţite în diferite capitole sau clustere, care cuprind diferite domenii de politică.

La 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Ucrainei şi Republicii Moldova statutul de ţară candidată şi a invitat Comisia Europeană să transmită un raport cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul executivului UE privind cererea de aderare.

În conformitate cu metodologia de extindere revizuită, Consiliul a aprobat cadrul de negociere la 21 iunie 2024, iar patru zile mai târziu Uniunea Europeană a organizat prima conferinţă interguvernamentală cu Ucraina şi cu Republica Moldova pentru începerea negocierilor de aderare.

În urma progreselor şi a eforturilor de reformă ale celor două ţări, începând din iunie 2024, liderii statelor membre UE reuniţi în cadrul Consiliului European au solicitat în mod repetat Consiliului UE să deschidă fără întârziere capitolele de negociere cu cele două ţări candidate, începând cu clusterul privind elementele fundamentale, în conformitate cu metodologia de extindere şi cu abordarea bazată pe merit.

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