DCNews Stiri Maia Sandu a electrizat Parlamentul European. Președintele Republicii Moldova a fost decorată cu Ordinul de Merit European / foto în articol
Data publicării: 19 Mai 2026

Maia Sandu a electrizat Parlamentul European. Președintele Republicii Moldova a fost decorată cu Ordinul de Merit European / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

maia sandu FOTO: Agerpres
Ceremonia de conferire a Ordinului de Merit European a fost percepută ca o celebrare a trecutului, cu puțină speranță pentru viitor.

Un sentiment palpabil de jenă a fost observat când Imnul Europei a răsunat marți în Parlamentul European de la Strasbourg, cu un grup de capete cu păr cărunt în centrul scenei, simbolizând îmbătrânirea Bătrânului Continent, potrivit Euronews.

Ceremonia de conferire a Ordinului de Merit European a avut scopul de a celebra Uniunea Europeană cu o serie de personalități importante care au contribuit la construirea ei și cu fețe proaspete care îi pot modela viitorul.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, decorat cu cea mai înaltă distincție a Ordinului, nu a participat, iar figuri precum starul rock Bono, bucătarul José Andrés și jucătorul de baschet Giannis Antetokounmpo au refuzat, de asemenea, invitația de a fi decorați.

Efectul general a fost o celebrare sobră a trecutului european, cu puțină perspectivă asupra viitorului. Merkel, cea mai așteptată invitată, a deplâns deschis decalajul dintre promisiunile de pace, prosperitate economică și democrație care au însoțit fondarea UE și situația actuală.

„Ca să fiu sinceră, suntem departe de aceste promisiuni”, a spus ea, în aplauzele fără tragere de inimă ale europarlamentarilor care îi contestă deschis moștenirea politică.

Maia Sandu a electrizat Parlamentul European

Unele dintre discursuri au fost mai optimiste, cum ar fi amintirea fostului șef al Afacerilor Externe al UE, Javier Solana, despre Europa acționând ca mediator în conflictele mondiale sau descrierea zâmbitoare a fostului președinte al Parlamentului, Jerzy Buzek, despre UE ca fiind „un vis” și „un joc al imaginației”. Dar aproape toate au evocat o măreție trecută greu de imaginat în lumea de astăzi.

Nu a fost deloc o coincidență faptul că, în cadrul ceremoniei de o oră și jumătate, cele mai emoționante intervenții au venit din partea laureaților cei mai actuali: președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a amintit cum poporul său a votat pentru Europa în ciuda amenințărilor rusești, și avocata ucraineană pentru drepturile omului, Oleksandra Matviichuk, care a declarat cu lacrimi în ochi în numele țării sale: „Europa, ne-am întors”.

În timp ce ceremonia s-a încheiat cu o atmosferă de reuniune a vechilor prieteni, pentru personalități odinioară proeminente care își amintesc de vremurile bune de altădată, un europarlamentar care se îndrepta spre ieșire a declarat pentru Euronews: „Aceste premii mi se par egoiste și rupte de sentimentele oamenilor obișnuiți”.

„Probabil anul viitor, ar trebui să existe un mix mai bun de laureați”, a declarat un oficial al Parlamentului pentru Euronews, spunând că guvernele UE au ales adesea cetățeni care au jucat un rol esențial în aderarea sau integrarea țării lor în UE.

Lansat cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Declarației Schuman, considerată punctul de plecare al unității europene, Ordinul European al Meritului își propune să „onoreze actele de curaj și inspirație”, astfel încât acestea să poată fi repetate de alți europeni.

