Sunt deja trei victime, printre care pompieri. INCENDIU la un depozit din Bragadiru! / UPDATE

UPDATE 20:51

Incendiul a fost stins. Nu mai sunt degajări de fum.

Circulația este în continuare blocată.

UPDATE 20:40

Pompierii au anunțat localizarea incendiului, acesta este la aproximativ 250 m de o benzinărie Rompetrol.

UPDATE 20:28

Incendiul a fost localizat.

UPDATE 20:24

„La sosirea primelor echipaje de stingere incendiul se manifesta violent cu degajări foarte mari de fum la un depozit de cauciucuri pe structura metalică. A fost afectata și fațada unui depozit adiacent și două autovehicule.

Dispozitivul de stingere a fost suplimentat de la sosirea primelor echipaje.

Intervenim cu 20 autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială de transport roboți, autospecială de descarcerare și trei echipaje SMURD.

Până în momentul de față sunt trei victime: doi pompieri cu luxație și o persoană cu arsuri ușoare la mână”, a transmis ISU

În momentul de față s-au redus semnificativ degajările de fum, mai transmit reprezentanții ISU.

UPDATE: 20:05

Având în vedere degajările foarte mari de fum a fost remis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea cetățenilor.

Focul s-a extins rapid și a cuprins întreaga clădire, iar la fața locului se înregistrează degajări foarte mari de fum, vizibile de la distanță. Intervenția echipajelor de pompieri este în desfășurare.

Circulația este blocată. Flăcările ar fi izbucnit lângă penitenciarul Rahova.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de cauciucuri, pe Soseaua Alexandriei, Bragadiru. Incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1000mp cu degajari foarte mari de fum”, a transmis ISU.

Știre în curs de actualizare...