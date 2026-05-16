Grevă în Guvern după scandalul cu Oana Gheorghiu
Data publicării: 16 Mai 2026

Grevă în Guvern după scandalul cu Oana Gheorghiu
Autor: Roxana Neagu

În Guvernul României, tensiunile nu sunt doar între partide.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a anunțat că intră în grevă japoneză de luni. Decizia vine după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că sindicatul a devenit ”instrument politică”. Angajații de la Palatul Victoria așteaptă scuze de la vicepremier. 

”Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, organizație sindicală înființată în martie 2023, respinge categoric declarația doamnei Oana-Clara Gheorghiu potrivit căreia SAALG ar fi devenit instrument politic. Această afirmație, care nu îi face cinste, este o încercare zeflemitoare și comodă de a muta discuția de la fondul problemei. Așteptam un semn de integritate și maturitate instituțională; așteptam ca doamna Oana-Clara Gheorghiu să își prezinte scuze față de SAALG și față de angajații din Aparatul de Lucru al Guvernului pentru acuzația nedemnă că sindicatul ar fi devenit instrument politic. În loc să răspundă la fond, doamna viceprim-ministru a ales zeflemeaua, atacul și victimizarea” a transmis sindicatul, care argumentează că situațiile în care au criticat guvernarea au existat și-n perioada în care Marcel Ciolacu conducea Executivul. 

Aceștia punctează că ”doamna Gheorghiu nu are în față un instrument politic, ci o organizație sindicală care a criticat PSD, PNL, USR, premieri, vicepremieri, miniștri și orice demnitar care a folosit funcția publică împotriva standardelor de integritate, transparență și respect față de administrație”.

Vicepremierul Oana Gheorghiu este acuzată de Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului că ar fi făcut presiuni asupra Serviciului de Telecomunicații Speciale și Autorității pentru Digitalizarea României în favoarea unei companii germane. Ea respinge acuzațiile și susține că demersul său a fost ”exploratoriu”. Cu toate acestea, i se cere demisia. 

