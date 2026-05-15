ÎCCJ, decizie de arest preventiv pentru procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță

Procurorii constănțeni, Gigi Valentin Ștefan (55 ani) și Teodor Niță (60 ani), de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, sunt acuzați că au ”împărțit” dreptatea în județ, în funcție de sumele încasate. Una dintre victimele lor ar fi, conform Mediafax, primarul din Medgidia, despre care există indicii că a refuzat o mită de 200.000 de euro. Se pare, conform acuzațiilor, că cei doi transformare justiția în monedă de schimb pentru bani, terenuri și influență.

Cum se făceau dosarele în Constanța

Pe scurt, există indicii că cei doi procurori au instrumentat dosare penale în scopul constrângerii unor funcționari sau persoane fizice. Acestea din urmă erau astfel presate să încheie contracte de prestări servicii fictive cu societățile indicate de cei doi procurori. Dacă refuzau, conform acuzațiilor, deveneau inculpați și erau chiar trimiși în judecată. Doi polițiști erau interfața procurorilor, respectiv Cătălin Donciu și Sorin Lascu, din cadrul IPJ Constanța – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Ei își desfășurau activitatea sub coordonarea procurorului Teodor Niță. În dosar, sunt menționați și trei avocați, iar ”afacerea” se pare că a început în 2019 și a fost ascunsă în spatele unor bunuri pentru soțiile celor doi procurori, sub formă de terenuri sau contracte sau prin plaje pentru acoliții lor.

Procurorii, arestați pentru 30 de zile

Acum, ei sunt arestați sub acuzațiile de trafic de influență, în formă continuată, respectiv instigare la abuz în serviciu, pentru 30 de zile, a admis ÎCCJ propunerea procurorilor.

”În baza art. 226 alin.1 şi 2 C.pr.pen. admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie– Secţia de urmărire penală, cu privire la inculpaţii Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor. În baza art. 223 alin. 2 C.pr.pen şi art.202 alin. 1, 3, 4 lit.e C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpaţilor ŞTEFAN GIGI VALENTIN (...) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal raportat la art. 6 ?i art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 și trafic de influență, în formă continuată, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal, raportat la art. 6 ?i art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal şi NIŢĂ TEODOR (...) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, faptă prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin.1 Cod penal cu referire la art. 132 din Legea 78/2000 și art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000, pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.05.2026 până la data de 13.06.2026 inclusiv. În baza art. 230 C.pr.pen., dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă a inculpaţilor Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor. În baza art.275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu azi, 15 mai 2026, ora 16.38” arată decizia Înaltei Curți.

Cei doi procurori fuseseră aduși cu mandat la București.