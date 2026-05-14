Hidroelectrica, creştere spectaculoasă a profitului net cu 122%. Compania a raportat 1,3 miliarde lei în primul trimestru

Grupul Hidroelectrica a înregistrat în primele trei luni din 2026 un profit net de 1,307 miliarde lei, în creştere cu 122% faţă de cel din perioada similară a anului trecut, de 589 milioane lei, conform datelor transmise joi bursei de Valori Bucureşti.

Veniturile au totalizat 3,129 miliarde lei, cu 67% peste nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, cu o marjă operaţională de 47% şi o marjă netă de 42%.

Compania a înregistrat o creştere semnificativă a producţiei nete de energie electrică

La data de 31 martie 2026, portofoliul de furnizare al companiei cuprindea 1.312.627 locuri de consum (LC), înregistrând o creştere de 108% comparativ cu perioada similară a anului precedent, când erau înregistrate 630.927 LC. Această creştere de 681.700 LC reflectă atât atragerea unui număr semnificativ de noi clienţi casnici, cât şi o expansiune accentuată în segmentul noncasnic.

"Evoluţia portofoliului reflectă consolidarea poziţiei companiei în piaţa concurenţială de furnizare a energiei electrice, pe fondul creşterii gradului de atractivitate comercială a ofertelor şi al nivelului ridicat de interes manifestat de clienţii casnici şi noncasnici pentru serviciile furnizate de aceasta", se menţionează în raportul transmis BVB.

În primul trimestru al anului 2026, compania a înregistrat o creştere semnificativă a producţiei nete de energie electrică, cu aproximativ 36% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, atingând un total de 3.608 GWh.

"Debitul Dunării a ajuns la un nivel normal de aproximativ 6.900 mc/s -peste nivelul înregistrat în primele luni ale lui 2025. Având în vedere că această valoare înregistrată a hidraulicităţii s-a manifestat într-un interval limitat de timp, s-a impus o valorificare rapidă a acestui aport de energie produsă, direcţionându-l preponderent către piaţa angro. Astfel, cantităţile vândute pe acest segment au crescut cu 51% comparativ cu T1 2025", precizează sursa citată.

Veniturile au crescut

Veniturile din piaţa angro în perioada ianuarie-martie 2026 au înregistrat o creştere de 85% faţă de trimestrul I al anului precedent. Aceasta a fost determinată de mai mulţi factori, printre care creşterea volumelor vândute. Strategia comercială adoptată a urmărit maximizarea valorii pentru fiecare MWh produs, valorificând flexibilitatea grupurilor hidro pentru a spori veniturile din segmentul angro. Volumele suplimentare de energie generate de contextul hidrologic avantajos au fost astfel tranzacţionate eficient, contribuind semnificativ la rezultatele financiare ale companiei in trimestrul I al anului 2026.

Veniturile din furnizare au crescut cu 72% la 1,127 miliarde lei în primele trei luni ale anului 2026, de la 655 milioane lei în aceeaşi perioadă din 2025. Această evoluţie reflectă atât optimizarea structurii portofoliului de furnizare şi a strategiei comerciale, cât şi o creştere a bazei de clienţi şi a cantităţii de energie vândute.

"Pentru a rămâne competitivă într-un mediu caracterizat de o presiune crescută asupra marjelor comerciale şi o mobilitate accentuată a consumatorilor, compania a ajustat permanent structura ofertelor comerciale, urmărind atât menţinerea atractivităţii produselor proprii, cât şi fidelizarea portofoliului existent de clienţi", precizează sursa citată.

Veniturile din Echilibrare au crescut cu 13%, la 97 milioane lei, de la 86 milioane lei înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2025. Creşterea este determinată de majorarea cu 53% a volumului de energie pe de o parte, compensată de reducerea cu 26% a preţului de vânzare în primele trei luni ale anului 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025.

De asemenea, veniturile din servicii de sistem au crescut cu 73%, la 71 milioane lei, de la 41 milioane lei în perioada similară din 2025, iar alte venituri din contracte cu clienţii s-au majorat cu 5%, la 21 milioane lei, de la 20 milioane lei.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Prag istoric de capitalizare pentru Hidroelectrica, vineri

