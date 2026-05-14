Denise Rifai, uimită de Mircea Badea: E total diferit până și de cum mi-l imaginasem eu
Data publicării: 14 Mai 2026

Denise Rifai, uimită de Mircea Badea: E total diferit până și de cum mi-l imaginasem eu
Autor: Anca Murgoci

denise-rifai-interviu-dcnews_86950800 foto: Denise Rifai, Facebook
Denise Rifai a avut emisiune cu Mircea Badea.

Denise Rifai l-a avut invitat pe Mircea Badea la emisiunea „Furnicuțele”. După înregistrare, ziarista a transmis un mesaj despre realizatorul TV.

Jurnalista a spus că interviul cu Mircea Badea reprezintă „cea mai mare satisfacție profesională” din ultima perioadă și a mărturisit că l-a descoperit diferit față de imaginea pe care și-o făcuse despre el.

„Pentru mine, emisiunea de mâine este o bucurie și reprezintă cea mai mare satisfacție profesională pe care am avut-o în ultima mare perioadă de timp. E o întâlnire și un interviu pe care nu puteam să le realizez dacă nu eram gazda „Furnicuțelor”.

Mircea e altfel. E total diferit până și de cum mi-l imaginasem eu. E complex. E sensibil. Și ce este onorant este că mi-a permis cumva să ajungem foarte aproape de sufletul lui. Din gura presei până în anturajul furnicuțelor a fost o călătorie care mie mi-a plăcut foarte mult!

@mirceabadeareal, știu că o să mă certe că m-am entuziasmat prea mult”, a scris Denise Rifai pe Instagram.

