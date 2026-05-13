Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska, întâlnire la Cotroceni. Ce au discutat în timpul Summit-ului B9

La București a avut loc summitul B9, reuniune la care au participat statele membre ale formatului, alături de reprezentanți ai NATO și ai Statelor Unite, discuțiile fiind axate pe securitatea regională și consolidarea flancului estic în contextul amenințărilor din regiune. În marja summitului, președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au avut o întâlnire bilaterală dedicată parteneriatului strategic dintre cele două state.

Totodată, Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a avut o întrevedere la Palatul Cotroceni cu Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, cele două discutând despre protejarea copiilor, sănătatea mintală și sprijinul acordat familiilor vulnerabile, dar și despre rolul artei și al solidarității în susținerea categoriilor afectate de crize și război.

Un dialog dedicat protejării copiilor

"Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a primit-o la Palatul Cotroceni pe Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, pentru un dialog dedicat protejării copiilor, sănătății mintale și sprijinului acordat familiilor vulnerabile.

Cu această ocazie, Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a prezentat inițiativa „România în Lumină”, dezvoltată la nivelul Administrației Prezidențiale ca spațiu de dialog între instituții, specialiști și societatea civilă pentru identificarea unor soluții mai bune dedicate copiilor, tinerilor și categoriilor vulnerabile.

În cadrul vizitei, cele două Prime Doamne au vizitat expoziția „Culorile minții”, organizată în cadrul proiectului „Madrigal pentru Spitale”, parteneriat strategic al Corului Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” și ASSMB. Expoziția reunește lucrări realizate de copii și adolescenți aflați în grija Clinicii de Psihiatrie Pediatrică a Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” și evidențiază rolul artei în exprimarea emoțiilor și în sprijinirea proceselor de vindecare.

Întâlnirea a reafirmat apropierea dintre România și Ucraina în jurul unor valori esențiale: grija pentru copii, solidaritatea și construirea unor spații mai sigure, empatice și pline de speranță", se regăsește în postarea de pe Facebook a organizației România în Lumină.

Sursa Foto: Facebook România în lumină

Sursa Foto: Facebook România în lumină

CITEȘTE ȘI: Președintele Nicușor Dan, primele declarații după Summitul B9

