Călin Georgescu, propus premier de AUR. Petrișor Peiu explică mesajul lui George Simion / Răzvan Dumitrescu: Asta e o nuanță

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, a clarificat un mesaj al lui George Simion privind propunerea lui Călin Georgescu drept premier din partea Alianței pentru Unirea Românilor.

„Înainte de moțiune, George Simion anunța că propunerea AUR pentru funcția de premier al României, dacă se va ajunge la Cotroceni, este Călin Georgescu. În situația în care domnul Nicușor Dan, care spunea ferm că nu acceptă AUR la guvernare, ar da semne că ar accepta AUR la guvernare, dar nu cu varianta Călin Georgescu, ce ar face AUR?“, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„În primul rând, domnul Simion nu a spus asta, ci a zis că una din variantele posibile este Călin Georgescu“, a clarificat Petrișor Peiu.

„Ah, OK! Asta e o nuanță“, a completat Răzvan Dumitrescu.

„Întrebarea viza dacă este posibilă candidatura lui Călin Georgescu și el a zis că nu exclude. Nu ai cum să excluzi un om care, cel puțin din sondaje, pare că se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor. Dacă cumva se va ajunge la posibilitatea ca noi să avem o astfel de propunere, ne vom strânge și vom vedea care va fi propunerea.

Dacă vorbiți în mod specific de domnul Georgescu, cred că ar trebui întrebat și dânsul ce-și dorește, că dânsul s-ar putea să-și dorească poziția de președinte“, a spus Petrișor Peiu.

„Poziția de președinte al României?!“, a adăugat jurnalistul.

„Al României, da! Trebuie văzut ce-și dorește și dânsul“, a spus Petrișor Peiu.

