Radu Miruță trimite Corpul de Control la Metrorex și anunță „curățenie generală"
Data publicării: 11 Mai 2026

Radu Miruță trimite Corpul de Control la Metrorex și anunță „curățenie generală”
Autor: Elena Aurel

catalin-drula-metrorex--scandal-salarii-radoi_94370800 Sursa Foto: Agerpres

Radu Miruță a trimis Corpul de Control la Metrorex pentru noi verificări.

Prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook, Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale și ministru interimar al Transporturilor, a convocat Adunarea Generală a Acționarilor și a dispus noi controale la Metrorex prin intermediul Corpului de Control. 

„Am convocat astăzi Adunarea Generala a Acționarilor statului român pentru ca la Metrorex să se schimbe niște decizii cu obiceiuri vechi. Acum o săptămână am spus clar: la Metrorex începe curățenia generală. Și am început sǎ facem pași.

Am semnat documentele pentru trimiterea din nou a Corpului de Control și am convocat forul decizional aflat în coordonarea ministerului.
De ce? Pentru că problemele de la Metrorex nu mai pot fi ascunse sub preș. Sunt prea multe, prea grave și durează de prea mulți ani”, a scris ministrul Radu Miruță.

„Metrorex trebuie să lucreze pentru cetățeni, nu pentru grupuri de interese”

„Ce am pus astăzi pe masa AGA:

  • verificarea contractelor costisitoare de pază, curățenie și servicii;
  • recuperarea penalităților neîncasate din contracte întârziate;
  • eliminarea pierderilor de la terminalul multimodal Străulești;
  • intrarea în legalitate a activităților și spațiilor folosite în incinta depoului Ciurel;
  • reguli transparente și competitive pentru contractele de publicitate;
  • folosirea inteligentă a clădirilor și activelor Metrorex pentru venituri proprii;
  • verificarea indicatorilor de performanță ai conducerii;
  • eliminarea conflictelor de interese din negocierea noului Contract Colectiv de Muncă.

Cifrele spun poate cel mai clar de ce era nevoie să intervenim.

Și asta în timp ce:

- penalități de milioane nu sunt recuperate;

- șantiere importante întârzie;

- spații și active ale companiei nu sunt valorificate;

- bucureștenii plătesc mai mult, dar primesc servicii care pot fi mult mai bune.

Sunt mulți profesioniști care țin sistemul în funcțiune, zi de zi. Dar profesioniștii nu trebuie să plătească pentru privilegiile, abuzurile și rețelele tolerate ani de zile.

Cât timp sunt la Ministerul Transporturilor, un lucru este sigur: Metrorex trebuie să lucreze pentru cetățeni, nu pentru grupuri de interese.

Și exact asta începem să schimbăm”, a scris ministrul Radu Miruță pe pagina de Facebook.

