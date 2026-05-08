Pentagonul a desecretizat primele documente despre OZN-uri: Peste 160 de dosare publicate

Departamentul Apărării din SUA a anunţat vineri că a publicat un prim lot de documente până acum clasificate despre obiecte zburătoare neidentificate, sau OZN-uri, un subiect care îl fascinează chiar şi pe preşedintele american Donald Trump, cel care a iniţiat acest demers, relatează AFP şi Agerpres.

"Aceste documente, ascunse în spatele secretului de securitate naţională, au alimentat mult timp, pe bună dreptate, speculaţiile, iar acum este timpul ca poporul american să aibă acces direct la ele", a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth, citat într-un comunicat.

Peste 160 de documente au fost publicate pe o pagină specială de pe site-ul Pentagonului.

Printre acestea se numără o serie de rapoarte din decembrie 1947 despre "discuri zburătoare".

Un alt dosar detaliază un incident petrecut în 2023, în timpul căruia trei echipe de ofiţeri de la poliţie federală au susţinut separat că "au văzut pe cer 'sfere portocalii' care emiteau sau lansau 'sfere' roşii mai mici".

Interesul pentru OZN-uri a crescut în ultimii ani în SUA

În februarie, Donald Trump şi-a anunţat intenţia de a le cere agenţiilor federale "să identifice şi să publice" dosare despre extratereştri şi OZN-uri.

În aceeaşi zi cu acest anunţ, preşedintele SUA l-a atacat pe Barack Obama, acuzându-l că a scurs "informaţii clasificate" despre extratereştri.

La sfârşitul unui podcast cu câteva zile mai devreme, fostul preşedinte democrat răspunsese la o întrebare despre existenţa lor: "Sunt reali, dar nu i-am văzut".

El a adăugat în timpul acestui interviu relaxat că, din câte ştie, nu există nicio "instalaţie subterană" care să vizeze ascunderea existenţei extratereştrilor, aşa cum sugerează unele teorii ale conspiraţiei.

Ca răspuns la reacţiile de pe reţelele de socializare, Barack Obama şi-a clarificat poziţia, afirmând că nu a văzut "nicio dovadă, în timpul preşedinţiei (sale), că extratereştrii ar fi luat contact cu noi".

Interesul pentru OZN-uri a fost readus în discuţie în ultimii ani, deoarece administraţia SUA a investigat numeroase semnalmente despre aeronave cu caracteristici aparent supranaturale, pe fondul temerilor că puterile adverse testează tehnologii extrem de avansate.

În martie 2024, însă, Pentagonul a publicat un raport în care afirma că nu are nicio dovadă că "fenomenele aeriene neidentificate" ar fi legate de o tehnologie extraterestră, deoarece multe observări suspecte s-au dovedit a fi pur şi simplu baloane meteorologice, avioane spion, sateliţi sau alte activităţi obişnuite.

