€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Stiri Pentagonul a desecretizat primele documente despre OZN-uri: Peste 160 de dosare publicate
Data publicării: 08 Mai 2026

Pentagonul a desecretizat primele documente despre OZN-uri: Peste 160 de dosare publicate
Autor: Elena Aurel

ozn america Sursa foto: https://www.magnific.com/, @veevc83

Departamentul Apărării din SUA a publicat primele documente desecretizate despre OZN-uri.

Departamentul Apărării din SUA a anunţat vineri că a publicat un prim lot de documente până acum clasificate despre obiecte zburătoare neidentificate, sau OZN-uri, un subiect care îl fascinează chiar şi pe preşedintele american Donald Trump, cel care a iniţiat acest demers, relatează AFP şi Agerpres. 

"Aceste documente, ascunse în spatele secretului de securitate naţională, au alimentat mult timp, pe bună dreptate, speculaţiile, iar acum este timpul ca poporul american să aibă acces direct la ele", a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth, citat într-un comunicat.

Peste 160 de documente au fost publicate pe o pagină specială de pe site-ul Pentagonului.

Printre acestea se numără o serie de rapoarte din decembrie 1947 despre "discuri zburătoare".

Un alt dosar detaliază un incident petrecut în 2023, în timpul căruia trei echipe de ofiţeri de la poliţie federală au susţinut separat că "au văzut pe cer 'sfere portocalii' care emiteau sau lansau 'sfere' roşii mai mici".

VEZI ȘI:  UE are termen până pe 4 iulie să aplice acordul comercial încheiat cu SUA. Anunțul lui Trump

Interesul pentru OZN-uri a crescut în ultimii ani în SUA

În februarie, Donald Trump şi-a anunţat intenţia de a le cere agenţiilor federale "să identifice şi să publice" dosare despre extratereştri şi OZN-uri.

În aceeaşi zi cu acest anunţ, preşedintele SUA l-a atacat pe Barack Obama, acuzându-l că a scurs "informaţii clasificate" despre extratereştri.

La sfârşitul unui podcast cu câteva zile mai devreme, fostul preşedinte democrat răspunsese la o întrebare despre existenţa lor: "Sunt reali, dar nu i-am văzut".

El a adăugat în timpul acestui interviu relaxat că, din câte ştie, nu există nicio "instalaţie subterană" care să vizeze ascunderea existenţei extratereştrilor, aşa cum sugerează unele teorii ale conspiraţiei.

Ca răspuns la reacţiile de pe reţelele de socializare, Barack Obama şi-a clarificat poziţia, afirmând că nu a văzut "nicio dovadă, în timpul preşedinţiei (sale), că extratereştrii ar fi luat contact cu noi".

Interesul pentru OZN-uri a fost readus în discuţie în ultimii ani, deoarece administraţia SUA a investigat numeroase semnalmente despre aeronave cu caracteristici aparent supranaturale, pe fondul temerilor că puterile adverse testează tehnologii extrem de avansate.

În martie 2024, însă, Pentagonul a publicat un raport în care afirma că nu are nicio dovadă că "fenomenele aeriene neidentificate" ar fi legate de o tehnologie extraterestră, deoarece multe observări suspecte s-au dovedit a fi pur şi simplu baloane meteorologice, avioane spion, sateliţi sau alte activităţi obişnuite.

VEZI ȘI: Pașapoartele părinților cu datorii la pensia alimentară vor fi anulate, în SUA

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ozn
sua
pentagon
donald trump
barack obama
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Pentagonul a desecretizat primele documente despre OZN-uri: Peste 160 de dosare publicate
Publicat acum 17 minute
Guvernul majorează salariile la Romgaz cu 6,5%, începând cu 1 iunie
Publicat acum 30 minute
Robert Fico, la Moscova pentru ceremoniile de 9 mai. Premierul slovac declară că războiul din Ucraina se apropie de sfârșit
Publicat acum 49 minute
Petrișor Peiu (AUR), scenarii pentru România după trecerea moțiunii de cenzură / video
Publicat acum 51 minute
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 55 minute
Avea cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat vreodată. Cauza, găsită în propria locuință
Publicat acum 7 ore si 48 minute
Analiză politică. Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan, mișcare politică dură. ”Au crezut că au președintele lor. Vrea să-i forțeze mâna”
Publicat acum 11 ore si 23 minute
Marele câștigător după căderea Guvernului Bolojan. Petrișor Peiu: Ar fi câteva argumente în acest sens
Publicat acum 9 ore si 30 minute
ANM, avertizare generală de ploi. Județele vizate de Cod Galben și prognoza meteo specială pentru Capitală
Publicat acum 3 ore si 38 minute
Oana Țoiu retrage statutul de utilitate publică pentru ADIRI. Adrian Năstase reacționează: Era oare o prioritate a guvernului interimar?
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close