€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Stiri Cercetătoare NASA, care spune că „a murit de trei ori”, a văzut același lucru „dincolo” de fiecare dată
Data publicării: 07 Mai 2026

Cercetătoare NASA, care spune că „a murit de trei ori”, a văzut același lucru „dincolo” de fiecare dată
Autor: Loredana Iriciuc

Cercetătoare NASA, care spune că „a murit de trei ori”, a văzut același „dincolo” de fiecare dată Cercetătoare NASA, care spune că „a murit de trei ori”, a văzut același „dincolo” de fiecare dată / FOTO: magnific.com @rawpixel.com

O cercetătoare care a lucrat pentru NASA și Marina SUA susține că a trecut prin trei experiențe în care a fost la un pas de moarte și că, de fiecare dată, ar fi trăit exact același tip de experiență în afara corpului. Mărturiile ei au stârnit interes, dar și scepticism în rândul comunității științifice.

Ingrid Honkala, în vârstă de 55 de ani, spune, potrivit Mirror, că aceste episoade au avut loc la vârstele de 2, 25 și 52 de ani. Prima s-ar fi produs în copilărie, când a căzut într-un rezervor cu apă înghețată, a doua în urma unui accident de motocicletă, iar a treia în timpul unei operații, când i-a scăzut brusc tensiunea arterială.

Prima experiență: liniște totală în loc de panică

Ea descrie primul episod ca fiind cel mai puternic și definitoriu pentru felul în care își vede viața.

„În loc de frică, a venit o liniște profundă peste mine. Panica a dispărut și a fost înlocuită de un sentiment copleșitor de pace și nemișcare. Am simțit ca și cum conștiența mea s-a separat de corp. Următoarele amintiri nu mai sunt din lumea fizică, ci dintr-o stare extinsă de conștiință.

Îmi amintesc că îmi vedeam corpul mic plutind fără viață în apă. În acel moment nu mă mai simțeam ca un copil într-un corp, ci ca o conștiință pură, un câmp de lumină și conștiență. Nu exista timp, nu exista frică și nu existau gânduri. Exista doar o cunoaștere profundă că totul este conectat. M-am simțit complet unită cu viața, ca și cum granițele care definesc cine suntem ar fi dispărut. Era ca și cum eram scufundată într-o inteligență vastă, plină de iubire, claritate și pace”.

O presupusă legătură cu mama ei

Honkala spune că experiența a depășit percepția corpului și ar fi inclus o formă de comunicare la distanță.

„Deși aveam doar doi ani, acea experiență a lăsat o amprentă profundă asupra conștiinței mele. În timpul experienței, conștiența mea părea să se extindă dincolo de corp. Îmi amintesc că îmi vedeam mama la câteva străzi distanță de casă, în timp ce mergea spre prima ei zi de muncă.

Îmi amintesc că am recunoscut-o și am gândit: ‘aceasta este mama mea’. În acel moment părea că există o formă de comunicare între noi, nu prin cuvinte, ci prin conștiință”.

Alte două experiențe similare la vârsta adultă

Cercetătoarea spune că aceleași stări s-ar fi repetat la 25 de ani, într-un accident de motocicletă, și la 52 de ani, în timpul unei intervenții chirurgicale, când organismul i-ar fi intrat într-o stare critică.

De fiecare dată, spune ea, ar fi revenit în aceeași stare de liniște profundă și detașare de corp.

„Nu-mi mai este frică de moarte”

Un efect major al acestor experiențe, potrivit ei, este schimbarea completă a percepției asupra morții.

„Din acel moment, nu mi-a mai fost frică de moarte. Experiența mi-a arătat că ceea ce numim viață de apoi nu este deloc un loc îndepărtat. Dimpotrivă, pare ca intrarea într-un strat mai profund al realității, dincolo de simțurile fizice. În acea stare, conștiința părea vastă, inteligentă și interconectată.

Pentru mine, experiența sugerează că mintea nu este produsă doar de creier, ci poate fi ceva mai fundamental. Pe măsură ce am crescut, am continuat să am experiențe spirituale neobișnuite, inclusiv întâlniri cu ceea ce am numit mai târziu ‘Ființe de Lumină’, prezențe luminoase care comunicau prin conștiință, nu prin limbaj vorbit”.

Între știință și spiritualitate

Ea spune că aceste trăiri au influențat și direcția ei profesională.

„În multe feluri, experiențele mele m-au îndreptat către știință. Am vrut să înțeleg natura realității prin observație și cercetare.
Mulți ani m-am concentrat aproape exclusiv pe cariera științifică și am vorbit rar public despre experiențele mele spirituale. În timp însă, am ajuns să cred că știința și spiritualitatea nu sunt neapărat în conflict, ci pot explora același mister din perspective diferite”.

Deși există specialiști care explică astfel de trăiri prin stres extrem sau reacții ale creierului în situații critice, Honkala consideră că explicația este insuficientă.

„Aceste experiențe mi-au transformat complet înțelegerea vieții. În loc să ne vedem ca indivizi separați care luptă pentru supraviețuire, am început să înțelegem că putem fi expresii ale conștiinței care trăiesc experiența vieții printr o formă fizică”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nasa
cercetatoare
moarte
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
”Vom avea mari probleme. Sunt afectați toți cetățenii țării”. Avertismentul lui Nicolae Istudor pentru viitorul Guvern
Publicat acum 6 minute
Țara care le cere angajaților să vină în pantaloni scurți la birou, ca să nu fie necesar aerul condiționat
Publicat acum 10 minute
Crimă în Sectorul 4 din București. Un bărbat a murit după ce prietenul său l-a înjunghiat chiar în stradă
Publicat acum 22 minute
Pakistanul vrea să găzduiască semnarea unui acord final între SUA și Iran: S-ar putea întâmpla curând
Publicat acum 36 minute
Ce proceduri moderne de neuroradiologie intervențională se efectuează pentru afecțiuni cerebrale și spinale?
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 30 minute
Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!
Publicat acum 3 ore si 45 minute
PNL, schimbare de strategie? ”Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut”. Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
Publicat acum 6 ore si 56 minute
Horoscop 7 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Kelemen Hunor a fost la consultări, la Cotroceni. ”Nu-l cunoașteți pe Bolojan, nu va ceda”
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!” / VIDEO
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close