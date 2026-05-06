Israelul a lichidat un înalt comandant al Hezbollah

Un comandant al unităţii de elită a Hezbollah a fost ucis într-un atac israelian care a vizat miercuri seara suburbiile sudice ale Beirutului, a declarat pentru AFP o sursă apropiată grupării şiite libaneze, relatează AFP și Agerpres.

"Malek Ballout, comandantul operaţiunilor forţei Radwan", a fost ucis, a declarat sursa citată.

Mai înainte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că armata israeliană a lansat miercuri un atac în suburbiile sudice ale Beirutului, care a vizat un comandant de rang înalt al grupării Hezbollah.

"Armata (israeliană) a lansat un atac în Beirut care l-a vizat pe comandantul forţei Radwan", unitatea de elită a Hezbollah, "cu scopul de a-l neutraliza", potrivit unei declaraţii comune a premierului Netanyahu şi ministrului israelian al apărării, Israel Katz.

"Agenţii Radwan, conduşi de acest comandant, au fost responsabili pentru atacurile asupra comunităţilor israeliene şi pentru rănirea soldaţilor IDF", se arată în declaraţie.

Agenţia oficială de presă libaneză Ani a relatat că avioane israeliene au vizat cartierul Ghobeiri, în suburbiile sudice ale Beirutului, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a unui armistiţiu pe 17 aprilie între Israel şi Hezbollah.