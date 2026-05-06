€ 5.2688
|
$ 4.4746
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2688
|
$ 4.4746
 
DCNews Stiri Israelul a lichidat un înalt comandant al Hezbollah
Data actualizării: 21:35 06 Mai 2026 | Data publicării: 21:29 06 Mai 2026

Israelul a lichidat un înalt comandant al Hezbollah
Autor: Ioan-Radu Gava

Israel. FOTO: Freepik @vvvita Israel. FOTO: Freepik @vvvita

Un comandant de rang înalt al Hezbollah, ucis într-un atac al armatei israeliene la Beirut

Un comandant al unităţii de elită a Hezbollah a fost ucis într-un atac israelian care a vizat miercuri seara suburbiile sudice ale Beirutului, a declarat pentru AFP o sursă apropiată grupării şiite libaneze, relatează AFP și Agerpres.

"Malek Ballout, comandantul operaţiunilor forţei Radwan", a fost ucis, a declarat sursa citată.

Mai înainte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că armata israeliană a lansat miercuri un atac în suburbiile sudice ale Beirutului, care a vizat un comandant de rang înalt al grupării Hezbollah.

"Armata (israeliană) a lansat un atac în Beirut care l-a vizat pe comandantul forţei Radwan", unitatea de elită a Hezbollah, "cu scopul de a-l neutraliza", potrivit unei declaraţii comune a premierului Netanyahu şi ministrului israelian al apărării, Israel Katz.

"Agenţii Radwan, conduşi de acest comandant, au fost responsabili pentru atacurile asupra comunităţilor israeliene şi pentru rănirea soldaţilor IDF", se arată în declaraţie.

Agenţia oficială de presă libaneză Ani a relatat că avioane israeliene au vizat cartierul Ghobeiri, în suburbiile sudice ale Beirutului, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a unui armistiţiu pe 17 aprilie între Israel şi Hezbollah.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
hezbollah
liban
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Donald Trump anunță discuții foarte bune cu Iranul. Un acord, „foarte posibil“
Publicat acum 34 minute
Guvernul Bolojan a intrat pe mâna psihologului. Ce face frica din oameni în perioade de criză politică
Publicat acum 54 minute
Lectura este în declin, iar cultura generală trece printr-o criză profundă. Avertismentul prof. univ. Liviu Papadima / video
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Nicuşor Dan, votat să nimicească PSD? Crin Antonescu se declară amuzat şi aminteşte de declaraţiile preşedintelui din campanie
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Israelul a lichidat un înalt comandant al Hezbollah
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 9 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 11 ore si 4 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 10 ore si 28 minute
Liderul PNL care a lipsit din poza cu Ilie Bolojan poate fi viitorul premier al României. ”Nicușor Dan îi va da acest mandat”
Publicat acum 7 ore si 25 minute
De ce a început Nicușor Dan negocierile cu partidul de pe locul patru. B. Chirieac: Nu întâmplător a chemat USR-ul primul
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close