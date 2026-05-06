Nicuşor Dan, votat să nimicească PSD? Crin Antonescu se declară amuzat şi aminteşte de declaraţiile preşedintelui din campanie

"Mă distrează faptul că încet, încet nu PSD-ul devine cel mai mare duşman, ci însuşi domnul Nicuşor Dan. Adică încă un preşedinte susţinut cu mult elan. Şi care, vă imaginaţi, începe să îmi devină şi mie din ce în ce mai simpatic", a declarat Crin Antonescu la B1 TV, în emisiunea NewsPass, moderată de Laura Chiriac.

A fost votat Nicuşor Dan pentru a nimici PSD?

Întrebat de ce îi devine simpatic preşedintele Nicuşor Dan, Crin Antonescu a spus că "în primul rând pentru că atunci când vezi incorectitudinea, înverşunarea, isteria pe alocuri acestor influenceri, acestor gazetari, acestor opinion-makers, nu ai cum să nu încerci un sentiment de satisfacţie, trebuie să mărturisesc, că cineva îi face să se necăjească mai tare decât ar fi putut să o facă oricine altul. Despre domnul Nicuşor Dan astăzi se susţine, chiar de oameni serioşi, că a fost votat ca să nimicească PSD. Ei aş!

Domnul Nicuşor Dan a spus, chiar şi în campania electorală de atunci, că nu poate găsi o altă formulă guvernamentală. Dar nu a spus niciodată că va nimici PSD. Pentru că, nu-i aşa, PSD era o forţă pro-occidentală atunci. La care s-a apelat, la alegerea domniei sale în turul II, contra lui George Simion. Atunci nu PSD era marea problemă a ţării. Deci această hârjoană, ca să spun aşa, între domnul preşedinte şi fermii săi susţinători, de fapt, rebeliunea neputincioasă a foştilor săi susţinători, e de natură să te distreze. Până la urmă, dacă nu am selecta şi aceste aspecte distractive dintr-un peisaj trist al ţării noastre din punct de vedere politic, ce am face?".