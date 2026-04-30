Diana Buzoianu vede o ruptură totală cu PSD dacă va cădea Guvernul Bolojan după moțiunea de cenzură

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, susține că formațiunea sa politică își dorește să rămână la guvernare alături de PNL și este deschisă unei viitoare coaliții, dar exclude categoric orice colaborare cu PSD, în cazul în care moțiunea de cenzură va trece și Guvernul Bolojan va cădea.

Diana Buzoianu nu vrea PSD la guvernare. Ce aduce căderea Guvernului Bolojan

"Noi am spus că vrem să fim la guvernare şi suntem aliniaţi cu partenerii noştri de la PNL, să putem să facem parte şi dintr-o viitoare coaliţie, dacă pică acest guvern marţi. Singurul lucru pe care noi l-am transmis este că nu ne mai întoarcem la masă cu PSD, este singurul lucru pe care l-am menţionat absolut foarte clar şi care cumva vine natural în momentul în care partenerii de coaliţie nu îşi mai respectă sub nicio formă protocolul de coaliţie. Degeaba zic după să ne reaşezăm la masă, pentru că nu mai au credibilitate. Singura linie roşie pe care noi am pus-o a fost foarte clară: dacă PSD votează o astfel de moţiune de cenzură, şi dacă Guvernul pică, în niciun caz noi nu ne putem întoarce la masă cu PSD.

Eu cred că este legitim ca Guvernul să aducă argumente pentru toţi parlamentarii de ce ar fi un fiasco total pentru ţara aceasta ca Guvernul să pice, pentru că noi avem o responsabilitate să le spunem asta parlamentarilor. Nu e o bătălie politică, ci este vorba aici despre zeci miliarde care riscă să fie pierdute, este vorba despre lucrări pentru siguranţa românilor care vor fi amânate, este vorba de reforme care vor fi blocate. Parlamentarii pot vota cum doresc ei la final, dar trebuie să ştie că, în momentul în care vor vota, de exemplu, să pice un Guvern, vor vota de fapt să saboteze o ţară întreagă, nu partidele. Nu vor vota să saboteze PNL, USR, UDMR, ci vor vota să saboteze efectiv pe faţă românii", a spus Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu: „Criza provocată de PSD nu are o soluție rezonabilă pentru români”

În viziunea ministrei Mediului, criza făcută de PSD nu are o soluţie care să fie rezonabilă pentru români.

"Eu nu vorbesc din perspectivă de parlamentar sau de ministru USR. Nu cred că PNL este neapărat preocupat doar de oamenii lor de la PNL sau UDMR despre UDMR. Noi vorbim despre ce lăsăm românilor. De fapt, românii rămân fără răspunsuri, pentru că guvernul acesta este Guvernul României. Noi avem nişte proiecte care trebuie să treacă, reforme care trebuie să treacă, măsuri care trebuie să fie luate. Ultimul vot la alegeri a fost un vot de revoltă, în care românii ne-au spus foarte clar că nu mai putem să lăsăm lucrurile să meargă cum au mers înainte. PSD, votând împotriva acestei coaliţii, reîntoarce ţara asta într-o situaţie totală de criză. Eu nu cred că noi vom putea să mergem în ritmul acesta şi să fie ceva sustenabil pentru români. Va fi un circ, va fi un teatru şi va fi în deserviciul românilor. Tocmai de aceea este absolut halucinant şi regretabilă complet toată această etapizare de acţiuni pe care le-a luat PSD pe repede, în ultimele săptămâni", a subliniat Diana Buzoianu.

Moţiune de cenzură "STOP "Planului Bolojan" de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului"

Moţiunea de cenzură intitulată "STOP "Planului Bolojan" de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului" a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului de Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR. Dezbaterea şi votul asupra documentului sunt programate pentru marţi, în plenul reunit.

Moţiunea este iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România, care solicită demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.