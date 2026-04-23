Nicușor Dan a promulgat Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului. Ce prevede
Data actualizării: 14:10 23 Apr 2026 | Data publicării: 14:08 23 Apr 2026

Nicușor Dan a promulgat Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului. Ce prevede
Autor: Doinița Manic

imagine cu o femeie trista Nicușor Dan a salutat inițiativa parlamentarilor care au înțeles gravitatea femicidului în România. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

Președintele României. Nicușor Dan, a promulgat Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului. Anunțul a fost făcut chiar de către șeful statului, pe pagina sa de Facebook.

"Am promulgat astăzi Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice.

De aceea, și ca un act de recunoaștere a unei realități dureroase pe care avem obligația să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice.

Nicușor Dan: Salut inițiativa parlamentarilor care au înțeles gravitatea acestui fenomen

Salut inițiativa parlamentarilor care au înțeles gravitatea acestui fenomen și au realizat modificările legislative care se impun.

Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie.

Este un pas deosebit de important către conștientizarea cauzelor abuzurilor și violenței îndreptate împotriva femeilor, dar și către o justiție mai eficientă, mai umană, care nu doar sancționează dur agresorii, ci înțelege și previne activ suferința celor mai vulnerabili dintre noi", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Ce prevede Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului 

Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului definește clar noțiunea de femicid, incluzând atât uciderea intenționată a unei femei, cât și decesele rezultate din agresiuni sau alte infracțiuni intenționate. Această dfiniție se aplică indiferent de relația dintre victimă și agresor.

Legea prevede majorarea pedepselor pentru infracțiuni grave comise în context de violență domestică sau relații de control și dominație. În plus, stabilește că instanțele vor putea constata automat pierderea de către agresor a dreptului de a moșteni victima în cazul crimelor comise cu intenție.

De asemenea, legea întărește regimul ordinelor de protecție. Încălcarea acestor ordine va fi sancționată mai sever, inclusiv prin pedepse cu închisoarea.

Și asta nu este tot. Legea introduce obligația ca instituții precum Poliția, Parchetele, Ministerul Justiției să publice anual rapoarte detaliate despre fenomenul violențelor grave asupra femeilor. 

Legea a fost propusă după ce s-a observat o agravare a acestui fenomen în România. În anul 2025, spre exemplu, 63 de femei au fost omorâte. Statisticele sunt cu adevărat îngrijorătoare. Anul trecut, la fiecare trei zile, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România, iar cazul a ajuns la autorități. Dacă am face un top al femicidelor, județul Iași e pe primul loc, urmat de București și Prahova. 

