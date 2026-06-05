Dominic Fritz, nou termen la ÎCCJ în dosarul cu ANI: Pronunțarea a fost amânată

Decizia pe care magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție trebuiau să o pronunțe vineri în dosarul în care este implicat Dominic Fritz a fost amânată cu două săptămâni, urmând să fie reprogramată pentru 18 iunie, potrivit surselor DC News.

În acest dosar, inspectorii de integritate au stabilit că liderul USR și primarul municipiului Timișoara s-a aflat într-o situație de conflict de interese. Potrivit raportului ANI, Fritz ar fi aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a transmis ulterior Consiliului Local pentru aprobare. Documentația tehnică aferentă beneficiarului proiectului ar fi fost realizată de firma unui consilier local USR, Răzvan Negrișanu, care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timișoarei.

Judecătorii au respins în luna aprilie cererea de revizuire formulată de Fritz

La începutul lunii aprilie, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins cererea de revizuire formulată de Dominic Fritz în acest dosar.

„Admite excepţia inadmisibilităţii. Respinge cererea de revizuire astfel cum a fost formulată şi completată de revizuentul Fritz Dominic Samuel împotriva deciziei nr.5751 pronunţate la 26 noiembrie 2025 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 924/59/2024, că inadmisibilă. Definitivă. Pronunţată astăzi, 2 aprilie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefă instanţei“, notau judecătorii Înalta Curte de Casație și Justiție în motivarea deciziei.

Dominic Fritz a solicitat revizuirea hotărârii prin care instanța a decis continuarea procesului cu ANI, chiar și în lipsa unei decizii a Curții Constituționale a României, unde fusese ridicată anterior o excepție de neconstituționalitate.

Judecătorii au stabilit că procesul poate continua la Curtea de Apel Timișoara, fără a mai aștepta pronunțarea CCR.

Anterior, pe 10 februarie, instanța de la Timișoara a decis că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese, dând câștig de cauză ANI. Edilul a contestat hotărârea, formulând recurs.

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