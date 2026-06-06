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DCNews Politica Diana Șoșoacă, în centrul glumelor online, după ce s-a fotografiat cu Ilan Şor, la Sankt Petersburg: "Diana, fă-ne o favoare și mănâncă-l"!

Diana Șoșoacă, în centrul glumelor online, după ce s-a fotografiat cu Ilan Şor, la Sankt Petersburg: "Diana, fă-ne o favoare și mănâncă-l"!

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 06 Iun 2026
imagine cu diana sosoaca si illan sor
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Diana Șoșoacă se află în centrul glumelor online, după ce s-a fotografiat alături de oligarhul fugar Ilan Şor, la Sankt Petersburg.

Preşedinta S.O.S., eurodeputata Diana Şoşoacă, s-a fotografiat la Sankt Petersburg, alături de oligarhul fugar Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare în Republica Moldova şi aflat în prezent în Federaţia Rusă, lucru care a generat un val de glume în mediul online.

Fotografiile au fost postate chiar de către Ilan Şor, care o prezintă pe Diana Șoșoacă drept „viitorul preşedinte al României libere”. Pozele au fost făcute la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg, unde Șoșoacă a vorbit și cu Vladimir Putin.

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„Cu Diana Şoşoacă, viitorul preşedinte al României libere”, a scris Ilan Şor pe reţelele sociale, însoţind mesajul cu fotografii în care cei doi apar ţinându-se de gât şi zâmbind.

Val de glume în mediul online

Moldovenii au făcut glume pe baza acestor fotografii, în mediul online.

"Diana, fă-ne o favoare și mănâncă-l!", a scris Dragoș Galbur, un politician din Republica Moldova, pe contul său de Facebook, postare la care au comentat mai mulți internauți.

"Soșoacă cu tâlharul care a furat miliardul din banca Moldovei! Faceți concluzi!", a scris un internaut.

"Trădătorii se cunosc de la distanță unii pe alții", a scris altcineva.

"Două cizme - o pereche, s-au gasit", a scris o altă persoană.
 
"Cred ca așa și i-a spus: Wai te mănânc acuș. În privirea lui se vede un zâmbet ironic, camuflat de frică", a comentat un alt internaut.

"Dar cum îl ține strâns, parcă vrea să-l devoreze... Cred totuși ca e IA, nu se lasă Ilan așa hăpănit", este un alt comentariu.

Ce caută Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg

Diana Şoşoacă a susținut că participă Forumul Economic Internaţional la invitaţia Administraţiei Prezidenţiale a Federaţiei Ruse. Ea a descris prezenţa sa la Sankt Petersburg ca pe „o mână întinsă în favoarea păcii şi a dialogului”, iar joi a apărut și alături de Marina Tauber, o apropiată a lui Ilan Şor, fostă deputată, care de asemenea este dată în căutare internaţională. Marina Tauber are de ispăşit în Republica Moldova o pedeapsă cu închisoare de 7 ani şi jumătate.

Cine este oligarhul Ilan Şor

Ilan Șor este un oligarh fugar. A fost președintele Partidului Șor, interzis, și a jucat diverse roluri în partidele succesoare ale acestuia. S-a născut în Tel Aviv, Israel, în 1987, dar a crescut și a activat politic în Republica Moldova. Are atât ceatățenie israeliană, cât și cetățenie moldovenească. Locuiește în Rusia, țară a cărei cetățenie a primit-o în 2024.

El a fugit din Republica Moldova în vara anului 2019, stabilindu-se iniţial în Israel, iar din februarie 2024 se află în Federaţia Rusă. În aprilie 2023, Curtea de Apel de la Chișinău l-a condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, sentinţă menţinută în decembrie 2024 de Curtea Supremă de Justiţie.

Olhargul figurează pe listele de sancţiuni ale SUA, Marii Britanii, Canadei şi UE pentru legături cu Kremlinul şi tentative de destabilizare a Moldovei. 

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diana sosoaca
sankt petersburg
Illan Șor
republica moldova
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