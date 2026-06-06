Nu doar Șoșoacă a vorbit cu Putin, Andrew Tate ”îi este invitat de onoare” și aproape toți urăsc asta. ”Ne închinăm în fața unor clovni occidentali”

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Sosirea în Rusia a lui Andrew Tate și a fratelui său, Tristan, a atras critici din partea politicienilor din Rusia, de la critici ai Kremlinului la comentatori pro-guvernamentali și bloggeri naționaliști, notează The Moscow Times.

Frații Tate, auto-descriși misogini, care se confruntă cu acuzații penale în România și Marea Britanie, au devenit faimoși ca membri ai „manoferei”, o rețea laxă de comunități online unite de opoziția față de feminism și de convingerea că societatea este părtinitoare împotriva bărbaților, notează sursa citată.

Sosirea lor la Moscova a stârnit speculații că ar putea participa la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) de săptămâna aceasta. Potrivit cotidianului de afaceri Kommersant, itinerariul soților Tate include întâlniri cu lideri de afaceri, reprezentanți ai mass-media, personalități din sectoarele educațional și cultural și „filmarea de conținut pentru un public internațional”.

„Am venit în Rusia pentru că țările serioase merită să fie luate în serios. Vreau să întâlnesc oameni, să văd cum funcționează țara, să înțeleg cum trăiesc oamenii și să vorbesc despre ea pe baza a ceea ce am văzut cu ochii mei”, a spus Andrew Tate.

”Este oaspetele de onoare al lui Putin, indiferent cum privești lucrurile”

Printre primii critici s-a numărat Liubov Sobol, un fost aliat al fostului lider al opoziției, Alexei Navalnîi, care l-a descris pe Andrew Tate ”nu ca fiind un oaspete al Rusiei, ci al lui Putin”, adăugând că vizita sa a fost ”cea mai bună ilustrare a `valorilor tradiționale` ale Kremlinului”.

”Este oaspetele de onoare al lui Putin, indiferent cum privești lucrurile. Ar fi trebuit să-l facă un vorbitor cheie alături de (comentatoarea conservatoare americană Candace) Owens în sesiunile de familie”, a scris Sobol.

Andrew Tate este în Rusia și aproape toți urăsc asta

Andrei Pivovarov, fost deținut politic și fost șef al organizației Open Russia, a scris că ”în aceste zile, `singurii oaspeți de onoare` din Rusia sunt infractorii”.

”Conform legii penale rusești, ar trebui să fie condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru trafic de persoane, viol și incitare la ură împotriva femeilor. Totuși, aici, este întâmpinat cu kokoșnikuri și pâine”, a spus Pivovarov.

Ekaterina Mizulina, șefa Ligii pro-Kremlin pentru internet sigur și directoarea Centrului Național de Asistență pentru Copii, a criticat, de asemenea, vizita, numind-o ”absurdă”.

”Bloggerii sunt acuzați în trei țări (România, Marea Britanie și SUA) de formarea unui grup criminal organizat pentru trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și violenței sexuale, inclusiv împotriva copiilor. Natura acuzațiilor este extrem de gravă”, a scris ea.

”Dacă mâine se vor dovedi faptele de pedofilie și trafic de persoane, cum va reacționa țara noastră după ce îi va primi cu pâine și sare?”, a continuat ea.

Comentatorul televiziunii de stat, Andrei Medvedev, l-a descris pe Andrew Tate drept ”nazist și misogin care a câștigat popularitate pentru tiradele sale despre cât de `ușoare` sunt femeile moderne și despre decăderea morală din Occident. În același timp, este un fan al `moralității stricte` a ISIS.” ”Un oaspete minunat. Nimic altceva decât pâine și sare pentru el”, a scris el.

Chiar și bloggerii pro-război și-au exprimat obiecții față de vizită.

Rybar, un canal de Telegram pro-război, cu un număr mare de urmăritori, i-a numit pe frații Tate ”o alegere proastă” și a spus că prezența lor în Rusia este ”jenantă”.

Canalul i-a pus în contrast pe frații Tate cu Owens, pe care l-a descris ca fiind ”singurul oaspete străin cu adevărat valoros”.

Bloggerul naționalist Roman Antonovsky, care scrie sub numele de „Fiii Monarhiei”, l-a numit pe Tate ”traficant de persoane, misogin, islamist și violator” și a criticat vizita, scriind: „Se presupune că încercăm să ne scuturăm de obiceiurile noastre de venerare a Occidentului, dar continuăm să ne închinăm în fața unor clovni occidentali”.

”E timpul ca Rusia să codifice ce sunt de fapt `valorile conservatoare tradiționale`. Altfel, sub pretextul apărării valorilor tradiționale, ajungem să găzduim întâlniri de ezotericiști, șamani, vrăjitori și astrologi”, a continuat el.