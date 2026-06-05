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DCNews Stiri Șoșoacă, față în față cu Vladimir Putin: Românii nu vă urăsc! / Răspunsul liderului de la Kremlin / video

BREAKING NEWS Șoșoacă, față în față cu Vladimir Putin: Românii nu vă urăsc! / Răspunsul liderului de la Kremlin / video

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 05 Iun 2026
vladimir putin rusia Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres
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Diana Șoșoacă a vorbit cu Vladimir Putin. Președintele Rusiei i-a transmis și un mesaj către români.

Preşedinta S.O.S., eurodeputata Diana Şoşoacă, se află la Forumul economic de la Sankt Petersburg, supranumit „Davosul rus”.

Diana Șoșoacă a luat cuvântul și a vorbit cu Vladimir Putin. 

„Cred că sunt singura româncă prezentă aici”, a zis Diana Șoșoacă în ropote de aplauze.

„Aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român dorește pace cu Rusia. Nu vrem să îi ajutăm pe ucraineni. Nu vrem să le dăm bani și arme. Dar, din păcate, România este condusă de la Bruxelles. Și nu vă pot transmite un salut călduros din partea președintelui nostru, pentru că noi nu avem un președinte.

Din punctul nostru de vedere, eu sunt președinta partidului politic SOS România, un partid parlamentar și europarlamentar, singura opoziție din România.

Domnule președinte, aș dori să vă spun că am fost senator în Parlamentul României în 2023, cred, atunci când Zelenski a vrut să vorbească în Parlamentul României. Eu nu l-am lăsat și l-am dat afară din Parlamentul României.

Aș vrea să vă transmit din adâncul inimilor poporului român și ale europenilor care gândesc și care au creier că noi vrem să cooperăm cu Rusia. Nu suntem dușmani. Sunteți cea mai mare țară din lume. Aveți una dintre cele mai mari economii. Vă admirăm pentru forța dumneavoastră și admirăm întregul popor rus. Și vrem să vă felicităm pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru acest forum. Felicitări.

Și aceasta este o lecție pentru Uniunea Europeană. Sper ca, într-un timp scurt, să nu o mai avem pe Ursula von der Leyen în funcția de președinte al Comisiei Europene.

Vă mulțumesc foarte mult”.

Răspunsul interlocutorului rus:

„Nu pot și, sincer să fiu, nici nu vreau să comentez situația politică internă din România. Transmiteți cele mai călduroase urări ale noastre tuturor creștinilor ortodocși din România”.

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vladimir putin
diana sosoaca
rusia
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