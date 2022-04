Șosoacă, delir. Cere boicotarea lui Zelenski, atunci când va susține discursul în Parlamentul României: Ar trebui să vină și Putin

Ședinţa de plen va începe la ora 19,00, menţionând că la început vor vorbi şi preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului.

Diana Șoșoacă cere boicotarea lui Zelenski atunci când acesta va susține discursul în Parlamentul României.

„Zelenski urmează sa se adreseze Parlamentului României! Cu ce drept?! Ce vrea sa ne mai transmită de această dată?! Ipocrizia, cinismul și tupeul sunt fără margini! Scrieți parlamentarilor să REFUZE dialogul cu Zelenski!”, a scris Diana Șoșoacă pe Facebook.

„Acest cetățean ucrainian a fugit până în România, unde s-a pripășit printr-un buncăr din Brașov, de unde ne vorbește astăzi în Parlament despre cât și(sau) cum ar trebui să îl ajutăm”, a mai scris Diana Șoșoacă pe Facebook.

Apoi, a spus că fair play ar fi ca și Vladimir Putin să fie invitat în Parlamentul României, dacă Volodimir Zelenski va vorbi luni.

„Odată ce l-ai invitat pe Zelenski să vorbească în Parlamentul României, normal ar fi să ai obligația să-l inviți și pe Vladimir Putin!”, a mai spus Diana Șoșoacă.

Volodimir Zelenski va avea un discurs în Parlamentul României

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va avea un discurs în Parlamentul României, au decis, luni, Birourile permanente reunite.



Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a precizat că şedinţa de plen va începe la ora 19,00, menţionând că la început vor vorbi şi preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului.



"Voi vorbi eu primul, apoi Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor. Domnul premier este invitat. Încă nu avem o confirmare dacă vine. Are şi domnia sa o intervenţie scurtă şi apoi s-ar putea, în funcţie de timp, să fie schimbată ordinea intervenţiilor. Fiecare are 3 minute şi apoi domnul Zelenski are 15-20 minute (...). Ora la care începe discursul preşedintelui Ucrainei depinde dacă va participa sau nu premierul", a afirmat Cîţu.



Întrebat dacă este invitat şi pe şeful statului, Florin Cîţu a spus: "Am discutat cu preşedintele Klaus Iohannis".



Potrivit memorandumului adresat Birourilor permanente de Florin Cîţu, preşedintele Zelenski se va adresa Parlamentului prin intermediul videoconferinţei şi se va asigura traducerea simultană din limba ucraineană.



Birourile permanente au primit şi o scrisoare din partea Ambasadei Ucrainei în România, prin care este confirmată disponibilitatea pentru videoconferinţa de la ora 19,00.

