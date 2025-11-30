€ 5.0906
Consultanță gratuită pentru Ilie Bolojan, acordată de Viorica Dăncilă. "Bibi, ajută-mă" VIDEO
Data actualizării: 17:33 30 Noi 2025 | Data publicării: 17:33 30 Noi 2025

Consultanță gratuită pentru Ilie Bolojan, acordată de Viorica Dăncilă. ”Bibi, ajută-mă” VIDEO
Autor: Roxana Neagu

viorica dancila fost premier al romaniei Foto Agerpres/ Viorica Dăncilă, fost premier al României
 

Relația cu SUA nu poate fi restabilită fără canale de comunicare, fără explicații și cu promovarea unor oameni care se poziționează public împotriva Americii. Viorica Dăncilă a explicat ce ar face acum, dacă ar fi premier.

Fostul premier Viorica Dăncilă a vorbit despre ce ar face acum pentru a restabili relațiile cu SUA, pe ce canale de comunicare ar intra pentru a realiza o linie de comunicare cu președintele Donald Trump și, implicit, Casa Albă. 

”Bibi, ajută-mă”

”Ce aș face acum? Aș avea două căi. Prima: aș avea o discuție cu premierul Netanyahu, pentru a putea discuta cu președintele Trump, știind legătura de prietenie și având în vedere relațiile avute și datorită medicului Herman Berkovits. M-aș duce la premierul Netanyanu și i-aș spune că vreau neapărat să-i explic ce se întâmplă și... (”Bibi, ajută-mă” - a intervenit Bogdan Chirieac). Și îi sfătuiesc și pe cei de acum să procedeze așa.

”Chit că aș sta la poarta Casei Albe și tot aș intra”

A doua cale ar fi Regele Charles. Îl cunosc pe Majestatea Sa, dânsul are proprietăți în România, o cunoaște, are relații foarte bune cu SUA și aș încerca și prin intermediul dânsului să am un canal de cooperare cu SUA. Oricum, nu aș ceda. Domnule Chirieac, chit că aș sta la poarta Casei Albe și tot aș intra, pentru că anumite lucruri trebuie lămurite” a spus fostul premier Viorica Dăncilă, în interviul acordat DCNews. 

”Pentru țara dvs, dormiți acolo” a remarcat analistul politic Bogdan Chirieac. ”Nu aș pleca de acolo” a confirmat Viorica Dăncilă.

Fără Țoiu sau Gheorghiu în funcții publice

 ”Totuși, reprezinți o țară care a avut relații bune cu SUA, trebuie să găsești pârghiile pentru o discuție. Pe de altă parte, aș căuta să nu mai promovez oameni care s-au poziționat împotriva președintelui și vicepreședintelui SUA. Știm că președintele SUA este o persoană orgolioasă, nu trece cu vederea atât de ușor. Promovarea unor persoane cu declarații nefericite a adus o răceală în relațiile cu SUA.

Anularea alegerilor prezidențiale: Asta trebuie explicat SUA

Pe de altă parte, anularea alegerilor trebuie într-un fel, explicată. Știm că principalul motiv de atac este anularea alegerilor. Nu mă interesează cine e vinovat, ci de ce s-a luat această decizie atunci. Asta trebuie explicat SUA, pentru a demonstra că democrația și votul, modul de exprimare democratic al cetățeanului, contează” consideră fostul premier, care adaugă că relația cu SUA, în primul rând, este una de securitate, vitală, pentru România. 

Urmărește interviul complet acordat de Viorica Dăncilă: 

x close