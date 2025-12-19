€ 5.0896
DCNews Politica Victor Negrescu, rol central în negocierile pentru viitorul buget multianual al UE
Data actualizării: 11:44 19 Dec 2025 | Data publicării: 11:44 19 Dec 2025

Victor Negrescu, rol central în negocierile pentru viitorul buget multianual al UE
Autor: Doinița Manic

Victor Negrescu, europarlamentar PSD Imagine cu Victor Negrescu, europarlamentar PSD. Foto: Facebook Victor Negrescu
 

Victor Negrescu, europarlamentar PSD, anunță că fost desemnat coordonator PES pentru viitorul buget multianual al UE.

Victor Negrescu, europarlamentar PSD, anunță, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că a fost desemnat coordonator PES pentru viitorul buget multianual al UE și că va lucra îndeaproape în acest sens cu echipa președintelui Consiliului European, António Costa, dar și cu reprezentanții statelor membre și ai instituțiilor europene.

"Ședința liderilor social-democrați europeni, în marja Consiliului European, a fost o bună ocazie să fac apel la un buget european pe termen lung ambițios și care să răspundă nevoilor reale ale cetățenilor, în contextul în care șefii de stat și de guvern au decis finalizarea negocierilor, în ritm accelerat, până la finalul anului 2026.

Victor Negrescu: Voi lucra pentru a dota bugetul UE cu o dimensiune umană

VEZI ȘI: Uniunea Europeană împrumută 90 de miliarde de euro Ucrainei, fără dobândă. Cele 3 țări care nu vor contribui în niciun fel, deși au votat

Totodată, am fost desemnat coordonatorul grupului de lucru interinstituțional PES privind viitorul cadru financiar multianual. Voi lucra îndeaproape cu echipa președintelui Consiliului European, António Costa, cu reprezentanții statelor membre și ai instituțiilor europene pentru a dota bugetul UE cu o dimensiune umană, atât de necesară Europei de astăzi", a scris Victor Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Ce este PES

PES este abrevierea de la Partidul Socialiștilor Europeni. Pe scurt, PES este familia politică europeană a partidelor social-democrate și de centru-stânga din Uniunea Europeană și reunește partide precum PSD (România), SPD (Germania), PS (Franța) și PSOE (Spania).

Astfel, desemnarea lui Victor Negrescu drept coordonator PES pentru viitorul buget multianual al UE înseamnă că europarlamentarul român îi va reprezenta pe social-democrații europeni în discuțiile despre viitorul buget al UE.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

victor negrescu
ue
buget ue
europarlamentar
