DCNews Stiri Trenulețul de Crăciun a lovit o femeie în Pitești. Va fi tras pe dreapta, anunță primarul
Data actualizării: 13:04 19 Dec 2025 | Data publicării: 12:54 19 Dec 2025

Trenulețul de Crăciun a lovit o femeie în Pitești. Va fi tras pe dreapta, anunță primarul
Autor: Andrei Itu

pexels-tony-trenulet craciun trenuleț Crăciun - Foto ilustrativ Pexels
 

Trenulețul de Crăciun din centrul Piteștiului va fi scos din circulație, după ce a lovit o vârstnică.

Joi seară, trenulețul de Crăciun a lovit o femeie de 70 de ani. Astăzi, primarul Cristian Gentea a anunțat că ”se va retrage acordul pentru funcționarea trenulețului”.

Trenulețul de Crăciun din Pitești, tras pe dreapta, după incidentul grav de joi seară

”Am decis, în urma incidentului nefericit petrecut în seara de 18 decembrie, pe pietonala Târgului de Crăciun, să retragem acordul pentru funcționarea trenulețului care circula pe această stradă.

Ne gândim la siguranța vizitatorilor în perioada următoare, în care întreaga zonă centrală va fi foarte aglomerată”, a spus primarul Piteștiului, Cristian Gentea.

Incident grav cu trenulețul de Crăciun în Pitești

Joi seară, în jurul orei 18:42, un incident grav s-a întâmplat în centrul municipiului Pitești, în proximitatea Târgului de Crăciun. O vârstnică de 70 de ani a fost lovită de trenulețul care circula prin zonă.

Victima a suferit o fractură la piciorul drept. A fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, scrie epitești.ro.

Potrivit declarațiilor preliminare ale conducătorului trenulețului, acesta ar fi claxonat, cu scopul de a o avertiza. În acel moment, femeia s-ar fi speriat și ar fi ajuns în fața trenulețului.

Vezi și - Crăciunul altfel: Top 7 tradiții inedite de pe glob care nu pun accent pe cadouri

trenulet craciun
pitesti
cristian gentea
