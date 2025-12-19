Mesaj puternic în pastorala de Crăciun: O lume care-l exclude pe Dumnezeu se afundă...

Arhiepiscopul Mitropolit a subliniat ce se întâmplă cu o lume care Îl exclude pe Dumnezeu.

"Crăciunul ne conduce din nou spre misterul care stă în centrul credinţei noastre: Dumnezeu se face om. Nu rămâne departe, nu priveşte de sus, ci intră în istoria noastră, în fragilitatea noastră, în realitatea concretă a vieţii. Se naşte într-o iesle săracă pentru a ne spune că nimic din ceea ce este omenesc nu-i este străin. El devine unul dintre noi pentru ca noi să nu mai fim niciodată singuri. El vine mai ales în întunericul vieţii noastre: în slăbiciuni, în îndoieli, în suferinţă, în necredinţă, în lipsa de sens. Tocmai acolo unde omul simte că totul se prăbuşeşte, Dumnezeu începe să construiască din nou", a transmis Arhiepiscopul.

Ce ne amintește Crăciunul

Potrivit IPS Percă, Crăciunul aminteşte că speranţa nu este o iluzie sau un sentiment trecător, ci o Persoană - Dumnezeu care se apropie, care ascultă şi care rămâne. "El nu promite o viaţă fără cruce, dar ne asigură că nicio cruce nu este purtată singură. Lumina care străluceşte din iesle este mai puternică decât orice întuneric, mai puternică decât păcatul, frica, războiul sau moartea", a spus ierarhul.

Care e esența Crăciunului

"Această sărbătoare ne cheamă să ne oprim. Să ne liniştim. Să ne lăsăm uimiţi. Crăciunul poate deveni uşor ceva obişnuit, o tradiţie repetată mecanic, un decor frumos fără conţinut. Dar fără întâlnirea vie cu Dumnezeu, toate rămân doar o ramă goală. Esenţa nu este ceea ce se află pe masă, ci ceea ce se află în inimă. Obiceiurile sunt importante, dar ele nu pot înlocui credinţa. Pruncul din iesle ne arată adevărata faţă a lui Dumnezeu: un Dumnezeu al iubirii, al păcii, al vieţii. El ne învaţă că adevărata pace nu este doar linişte, ci rodul adevărului, al iertării şi al dăruirii de sine. Pacea cere sacrificiu, cere renunţarea la egoism, cere o inimă deschisă", a subliniat IPS Percă.

Apel de Crăciun

"În lumina Naşterii Domnului, suntem chemaţi să ne deschidem inimile către cei singuri, bolnavi, săraci, refugiaţi, abandonaţi. Dumnezeu vine la noi prin ei. Dumnezeul care s-a făcut oaspete în lumea noastră ne învaţă ospitalitatea: să facem loc pentru El în viaţa noastră şi să facem loc pentru ceilalţi în inimile noastre. O credinţă adevărată se vede în faptele de milă, în slujire, în solidaritate. Crăciunul ne aminteşte şi cine suntem noi.

Prin faptul că Dumnezeu a luat asupra Sa umanitatea noastră, demnitatea omului este înălţată. Fiecare persoană are o valoare infinită. A ne cunoaşte identitatea în ochii lui Dumnezeu poate reconstrui vieţi distruse, relaţii rănite, speranţe pierdute. Nimeni nu este exclus. Dumnezeu nu închide uşa nimănui", a spus IPS Aurel Percă.

Credinţa nu se trăieşte de unul singur, ci în comunitate

"Prin Euharistie, Cristos rămâne cu noi şi ne învaţă să fim "buni ca pâinea", dăruiţi pentru ceilalţi. Crăciunul ne cheamă să iubim Biserica, chiar şi atunci când este fragilă şi rănită, pentru că ea este leagănul vieţii divine. Fraţi şi surori, o lume care Îl exclude pe Dumnezeu se afundă în întuneric, confuzie şi egoism. Dar Crăciunul ne oferă un nou început. Dumnezeu nu renunţă la creaţia Sa. El vine din nou, chiar şi atunci când nu este dorit, chiar şi atunci când este respins.

Şi va rămâne cu noi şi după ce colindele vor tăcea şi luminile se vor stinge. Să-L primim, aşadar, pe Cristos cu o inimă deschisă. Să-I facem loc în fragilitatea propriei noastre "iesle". Să devenim oameni ai speranţei, ai păcii şi ai iubirii. Pentru ca, prin noi, lumina Crăciunului să ajungă şi la alţii. Tuturor oamenilor de bunăvoinţă vă spun: Crăciun fericit şi binecuvântat!", a transmis Arhiepiscopul Mitropolit romano-catolic de Bucureşti, Aurel Percă.

