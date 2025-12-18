€ 5.0911
DCNews Stiri Proteste la Bruxelles! Fermierii români sunt și mai vulnerabili decât cei din Vestul Europei!
Data actualizării: 17:38 18 Dec 2025 | Data publicării: 17:25 18 Dec 2025

Proteste la Bruxelles! Fermierii români sunt și mai vulnerabili decât cei din Vestul Europei!
Autor: Dana Mihai

Tractor FOTO cu rol ilustrativ: Freepik
 

Bogdan Chirieac a comentat protestele fermierilor de la Bruxelles.

Analistul spune că problemele agricultorilor sunt reale la nivel european, plus că situația fermierilor români este și mai dificilă din cauza unor programe agricole și din cauza situației financiare insuficiente din partea statului.

"E o manifestație autorizată, îndreptățită, care însă a alunecat spre violență, ceea ce e mai greu de acceptat, dar fundamental problemele fermierilor sunt reale în Europa de astăzi. Dacă fermierii de acolo se plâng, vă dați seama care este situația în România. O mulțime de programe agricole inițiate în 2016-2020 au fost suspendate acum, iar fermierii români sunt departe de a fi susținuți la modul în care fermierii vest-europeni sunt susținuți. Vedeți... Conștiința civică a acestor fermieri este mult mai avansată și dorința de acțiune în Bruxelles (fără formele de violență care au loc acolo), dar defilarea cu tractoare pe străzile din Paris, Bruxelles, Londra nu e ceva nemaivăzut.

Agricultura românească, importantă pentru economie, dar insuficient susținută de Guvern

Nu cred că actualul premier dă o prioritate maximă agriculturii. Agricultura ocupă un procent impresionant în PIB-ul României, ea aduce foarte multă valoare adăugată, s-a dezvoltat enorm după Revoluția din 1989, randamentele sunt formidabile, România este pe primul loc la grâu, porumb, floarea-soarelui în Uniunea Europeană, dar sunt foarte multe de făcut, aceste produse vegetale trebuie valorificate. Știți bine că România este principalul furnizor al cărnii de pui în Italia și Franța, dar în privința cărnii de porc sunt foarte multe de făcut, iar aici statul trebuie să ajute în continuare. Oamenii nu pot fi lăsați așa.

Citește și: Fermierii, pe picior de război la Bruxelles: Reformele propuse sunt sinucigașe

În afară de ministrul Agriculturii la noi, care se preocupă, nu se poate spune nimic rău de Florin Barbu, probleme mari sunt la nivelul Guvernului și al finanțărilor care se dau agriculturii, adică dacă n-ai cu ce... nu ai cu ce! Iar alimentele pentru populație, rezervele de export sunt fundamentale dacă mă întrebați", a explicat Bogdan Chirieac la RomâniaTV.

Comentarii

