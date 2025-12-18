€ 5.0911
DCNews Stiri Internațional Fermierii, pe picior de război la Bruxelles: Reformele propuse sunt sinucigașe
Data actualizării: 16:45 18 Dec 2025 | Data publicării: 16:39 18 Dec 2025

Fermierii, pe picior de război la Bruxelles: Reformele propuse sunt sinucigașe
Autor: Ioana Dinu

tractor tractor / agerpres
 

Fermierii sunt pe picior de război la Bruxelles!

Pe străzile din Bruxelles, sunt proteste organizate de fermieri. Aceștia se opun acordului UE-Mercosur și reformelor propuse de Comisia Europeană.

Aproximativ 15.000 de muncitori agricoli s-au mobilizat în apropierea instituțiilor. Ei mărșăluiesc pe străzile principale ale capitalei UE.

La prânz, au izbucnit tulburări. În vecinătatea Parlamentului European, poliția a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii. Aceștia au aruncat cu cartofi și petarde. Au fost folosite gaze lacrimogene. Majoritatea manifestanților au ajuns în acea zonă după ce au mărșăluit prin principalele puncte ale districtului instituțional.

Fermierii sunt împotriva a ceea ce se propune la Bruxelles

 „Acestea sunt reforme și politici sinucigașe”, au explicat Jean și Thierry, doi fermieri belgieni sub 30 de ani, la 20 de minute.es.

Ei spun că politicienii le ignoră cererile: „Realitatea este că nu ne ascultă”. Ei au participat la marele marș din 2024 și afirmă că situația „nu s-a schimbat” și că, în anumite aspecte, „chiar s-a înrăutățit”.

Sectorul primar apare ca fiind unul dintre cele mai afectate, spun ei, de noua propunere de buget pe termen lung a UE pentru perioada 2028-2034, care va include și o nouă reformă a Politicii Agricole Comune (PAC). La acea vreme, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat că „300 de miliarde de euro sunt protejate pentru a sprijini veniturile fermierilor”, aceasta fiind exact suma alocată PAC, și a susținut că „agricultura va fi consolidată”. Dar sectorul vede lucrurile departe de a fi așa.

Jean reiterează că „se pare că nu vor să înțeleagă sectorul agricol”. Fermierii mai zic că prăpastia dintre clasa politică și cetățeni „se mărește din ce în ce mai mult”. Thierry deschide discuția despre acordul UE-Mercosur, care este încă în așteptarea aprobării: „Spunem de mult timp că ne dezavantajează”. De fapt, organizațiile au zis că „importurile fără reglementări nu pot fi permise”.

Pentru fermieri, Europa și politicienii orchestrează „o conspirație împotriva mediului rural” și repetă încontinuu mesajul că aceste politici vor dăuna generațiilor viitoare.

ASAJA, de exemplu, a transmis că „agricultura a fost întotdeauna în centrul proiectului european”, dar acest lucru s-a schimbat acum. În manifestul lor, ei au zis: „Comisia Europeană vorbește despre apărarea agriculturii, dar cuvintele sale nu sunt susținute de acțiuni”.

bruxelles
fermieri
