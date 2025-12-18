€ 5.0923
DCNews Stiri SUA și Rusia vor purta discuții despre războiul din Ucraina, în acest weekend, la Miami
Data publicării: 08:54 18 Dec 2025

SUA și Rusia vor purta discuții despre războiul din Ucraina, în acest weekend, la Miami
Autor: Tiberiu Vasile

SUA și Rusia vor purta discuții despre războiul din Ucraina, în acest weekend, la Miami Delegațiile americană și rusă. Secretarul de stat american Marco Rubio (stânga-mijloc) și Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe (dreapta-mijloc)
 

Emisari ai Statelor Unite și Rusiei se vor întâlni la Miami, în acest weekend, pentru o nouă rundă de discuții privind războiul din Ucraina.

O întrevedere între emisari ruşi şi americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârşit de săptămână la Miami, în Florida, a anunţat miercuri un responsabil al Casei Albe, informează AFP.

Preşedinţia americană nu a furnizat niciun detaliu cu privire la componenţa delegaţiilor. Potrivit site-ului Politico, SUA vor fi reprezentate de emisarul pentru Ucraina Steve Wirkoff şi de ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, în timp ce Rusia ar urma să îl trimită la negocieri pe emisarul Kremlinului pentru probleme economice Kirill Dmitriev.

Compromis între Kiev şi Washington asupra unui plan

Această nouă serie de negocieri va interveni după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a constatat "progrese" spre un compromis între Kiev şi Washington asupra conţinutului unui plan ce ar urma să fie propus Moscovei pentru a pune capăt luptelor, după întrevederi care au avut loc duminică şi luni la Berlin între responsabili americani, ucraineni şi europeni. Zelenski a avertizat cu toate acestea că Rusia se pregăteşte, potrivit lui, de un nou "an de război" în 2026.

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat la rândul său miercuri că obiectivele ofensivei sale în Ucraina "vor fi fără îndoială atinse".

Detaliile planului american după ce acesta a fost remaniat la Berlin cu ucrainenii nu sunt cunoscute, însă Kievul a dezvăluit că acesta implică unele concesii teritoriale din partea sa.

Documentul original al Washingtonului fusese perceput de Kiev şi europeni ca fiind mult favorabil poziţiilor Kremlinului, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Orașele care se află pe „lista neagră" a Rusiei
 

