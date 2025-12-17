Cum să ne protejăm sănătatea mintală în sezonul sărbătorilor. 5 sfaturi care te scapă de anxietate

De regulă, în perioada sărbătorilor, anxietatea crește exponențial. Există studii clare care demonstrează acest lucru. Asociația Americană de Psihologie nota, în 2023, rezultatele unui studiu complex (Nivelul de stres în perioada Sărbătorilor) care au scos la iveală faptul că 89% dintre respondenți au declarat că se simt stresați în perioada sărbătorilor, iar 41% dintre aceștia spun că resimt o amplificare a anxietății în această perioadă din an. Așadar, este un fapt demonstrat că sezonul sărbătorilor este asociat cu o creștere a nivelului de stres și anxietate și, mai mult decât atât, realitatea acestor ultimi ani demonstrează o tendință de creștere a acestor niveluri.

Laial Murad, psiholog și Mindset & Performance Coach, face o listă simplă de acțiuni pe care ai putea să le adopți sau să le pui în practică în așa fel încât să te ajuți să treci mai ușor peste anxietățile acestei perioade.

1. Stabilește-ți așteptări realiste în raport cu sărbătorile de iarnă

Obișnuim să ne setăm, deseori, repere și așteptări care nu fac altceva decât să ne saboteze starea de spirit. „Este important să nu ne așteptăm ca sărbătorile să arate ca în filme, decorul să fie nu știu cum, prânzul sau cina din Ajun să fie așa cum Hollywood-ul obișnuiește să ni-l descrie în imagini la cinematograf. Realitatea este alta: pe lângă voia bună și bucuria indusă de aceste sărbători, oamenii din jurul nostru vor aduce cu ei și realitatea lor cu probleme, tensiuni, oboseală, frustrare, și atunci, desigur, că nu va fi totul ca în filme. De aceea este atât de important să ne setăm așteptări realiste, să ne bucurăm de chestiunile mici și simple (întâlnirea cu familia, mersul la biserică, interesul și plăcerea de a fi împreună de sărbători, mâncare bună, un pahar de vin roșu servit în tihnă, revederea cu rudele).

„Este important să ne impunem să fim prezenți, să ne bucurăm de aceste sărbători, de familie așa cum este ea, de masă, de un pahar de vin, sa apreciem că în sfârșit avem timp pentru noi, nu avem nimic de făcut, și ne putem bucura de ce ni se întâmplă. Nu trebuie să punem presiuni pe sărbători.”, declară Laial Murad, psiholog și Mindset & Performance Coach.

2. Practică recunoștința pentru momentele frumoase pe care le-ai trăit în anul care se termină

Este foarte important să mulțumim pentru ceea ce avem și să privim către lucrurile și trăirile pentru care suntem recunoscători. Anxietatea și starea de panică apar natural, tot ce avem de făcut este să schimbăm obiectul atenției noastre.

„Un mod prin care putem să facem față acestei anxietăți este schimbarea de paradigmă. Ne gândim la momentele din 2025 pentru care suntem recunoscători. Poate fi o vacanță, poate fi o ieșire cu prieteni, poate fi o realizare, oricât de mică, poate fi practic orice chestie care ne-a făcut cumva fericiți în anul care tocmai se încheie”, continuă specialistul în psihologie.

3. Nu te lăsa “trigger-uit”

Foarte important, pentru a evita stările de anxietate trebuie să ai la îndemână câteva metode prin care să te poți apăra de întrebări la care nu vrei să răspunzi sau subiecte pe care nu vrei să le discuți.

„De obicei la mesele acestea sau la întâlnirile de familie cu oameni mulți, se ajunge la situații stânjenitoare sau deranjante și mă refer aici la glume proaste sau la întrebări indiscrete. Ei bine, în astfel de situații există două variante: ori pui limite, ori îți asumi și nu lasi comentariile să te afecteze.

„Poți să spui, nu vreau să vorbesc despre asta, hai să vorbim despre altceva pentru că nu e un subiect cu care sunt confortabil, nu vreau să răspund la întrebarea asta, putem să vorbim despre altceva sau hai să trecem la următoarea întrebare. Abordarea ta nu trebuie să fie una răutăcioasă sau agresivă, dar alege să transmiți acest mesaj într-un mod cât se poate de ferm care să te ajute să te faci înțeles.

“Pe de altă parte, dacă alegi să-ți asumi trebuie să fii pregătit să nu o iei personal, chiar dacă se spun lucruri răutăcioase la adresa ta. Ajută foarte mult să știi că există o regulă clară: oamenii nu vorbesc pentru tine, vorbesc pentru ei. Acest comportament al lor vine de regulă din propriile insecurități, din propriile neajunsuri, din propriile frustrări.”, continuă Laial Murad.

4. Alocă timp pentru tine și pentru plăcerile tale

Să-ți achiziționezi acel accesoriu pe care ți l-ai dorit tot anul sau să pleci în vacanța aceea pe care ai tot amânat-o luni și luni de zile, acestea sunt doar două dintre căile sigure care te vor ține departe de anxietatea care „se arată” uneori de sărbători.

„Este foarte important ca în această perioadă să facem lucruri pentru noi, să ne bucurăm de timp, de relaxare, de leneveală, de stat pur și simplu la TV, de mers la un spa. Ce vreau să spun este că nu avem de ce să ne dedicăm timpul 100% altora, și lucrurilor pe care ei și le doresc, este important să facem și ce ne dorim noi și nu avem de ce să ne simțim vinovați pentru asta. Poți începe ziua cu întrebarea: ce am chef să fac astăzi? Și mergi mai departe cu ideile care-ți vin, cu chestiunile pe care ți le dorești.”, povestește în continuare Laial Murad.

5. Fă un ritual de final de an

Ritualul de final de an este un execițiu extrem de benefic care te ajută să faci o centralizare a lucrurilor negative care te-au ținut în loc, pe de o parte, dar și a lucrurilor care ți-au adus beneficii. De primele este recomandat să uiți, să le ștergi din conștiința ta, iar pe celelalte le păstrezi și le dezvolți.

„Personal, acest tip de ritual mă ajută să fiu prezentă în viața mea, mă ajută să contorizez ce anume mi-a adus beneficii și ce nu mi-a fost de folos. Punctual, scriu pe o foaie de hârtie lucrurile, dacă vrei, negative, iar la final ard această foiță, semnificând astfel că le las să plece din viața mea. Lucrurile pozitive sau lucrurile pe care mi le doresc, le scriu pe o altă foaie de hârtie și „le invit” să rămână în viața mea, să crească, să capete abundență: fie că vorbim despre iubire, înțelegere, răbdare, aspecte financiare... le trec pe toate. Până la urmă tot ce avem este astăzi, să ne bucurăm, să trăim frumos, să lăsăm răul deoparte și să privim cu bine înspre viitor.”, conchide Laial Murad, psiholog și Mindset & Performance Coach.

