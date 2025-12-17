€ 5.0920
|
$ 4.3312
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3312
 
DCNews Stiri Cum să ne protejăm sănătatea mintală în sezonul sărbătorilor. 5 sfaturi care te scapă de anxietate
Data publicării: 11:46 17 Dec 2025

Cum să ne protejăm sănătatea mintală în sezonul sărbătorilor. 5 sfaturi care te scapă de anxietate
Autor: Tiberiu Vasile

Cum să ne protejăm sănătatea mintală în sezonul sărbătorilor. 5 sfaturi care te scapă de anxietate Anxietate si stres. Sursa foto: https://www.freepik.com, @maryanaserdynska
 

Sezonul sărbătorilor poate crește semnificativ anxietatea, însă câteva strategii simple te pot ajuta să treci mai ușor peste stresul specific acestei perioade.

De regulă, în perioada sărbătorilor, anxietatea crește exponențial. Există studii clare care demonstrează acest lucru. Asociația Americană de Psihologie nota, în 2023, rezultatele unui studiu complex (Nivelul de stres în perioada Sărbătorilor) care au scos la iveală faptul că 89% dintre respondenți au declarat că se simt stresați în perioada sărbătorilor, iar 41% dintre aceștia spun că resimt o amplificare a anxietății în această perioadă din an. Așadar, este un fapt demonstrat că sezonul sărbătorilor este asociat cu o creștere a nivelului de stres și anxietate și, mai mult decât atât, realitatea acestor ultimi ani demonstrează o tendință de creștere a acestor niveluri.

Laial Murad, psiholog și Mindset & Performance Coach, face o listă simplă de acțiuni pe care ai putea să le adopți sau să le pui în practică în așa fel încât să te ajuți să treci mai ușor peste anxietățile acestei perioade.

1. Stabilește-ți așteptări realiste în raport cu sărbătorile de iarnă

Obișnuim să ne setăm, deseori, repere și așteptări care nu fac altceva decât să ne saboteze starea de spirit. „Este important să nu ne așteptăm ca sărbătorile să arate ca în filme, decorul să fie nu știu cum, prânzul sau cina din Ajun să fie așa cum Hollywood-ul obișnuiește să ni-l descrie în imagini la cinematograf. Realitatea este alta: pe lângă voia bună și bucuria indusă de aceste sărbători, oamenii din jurul nostru vor aduce cu ei și realitatea lor cu probleme, tensiuni, oboseală, frustrare, și atunci, desigur, că nu va fi totul ca în filme. De aceea este atât de important să ne setăm așteptări realiste, să ne bucurăm de chestiunile mici și simple (întâlnirea cu familia, mersul la biserică, interesul și plăcerea de a fi împreună de sărbători, mâncare bună, un pahar de vin roșu servit în tihnă, revederea cu rudele).

„Este important să ne impunem să fim prezenți, să ne bucurăm de aceste sărbători, de familie așa cum este ea, de masă, de un pahar de vin, sa apreciem că în sfârșit avem timp pentru noi, nu avem nimic de făcut, și ne putem bucura de ce ni se întâmplă. Nu trebuie să punem presiuni pe sărbători.”, declară Laial Murad, psiholog și Mindset & Performance Coach.

2. Practică recunoștința pentru momentele frumoase pe care le-ai trăit în anul care se termină

Este foarte important să mulțumim pentru ceea ce avem și să privim către lucrurile și trăirile pentru care suntem recunoscători. Anxietatea și starea de panică apar natural, tot ce avem de făcut este să schimbăm obiectul atenției noastre.

„Un mod prin care putem să facem față acestei anxietăți este schimbarea de paradigmă.  Ne gândim la momentele din 2025 pentru care suntem recunoscători. Poate fi o vacanță, poate fi o ieșire cu prieteni, poate fi o realizare, oricât de mică, poate fi practic orice chestie care ne-a făcut cumva fericiți în anul care tocmai se încheie”, continuă specialistul în psihologie.

3. Nu te lăsa “trigger-uit”

Foarte important, pentru a evita stările de anxietate trebuie să ai la îndemână câteva metode prin care să te poți apăra de întrebări la care nu vrei să răspunzi sau subiecte pe care nu vrei să le discuți.

„De obicei la mesele acestea sau la întâlnirile de familie cu oameni mulți, se ajunge la situații stânjenitoare sau deranjante și mă refer aici la glume proaste sau la întrebări indiscrete. Ei bine, în astfel de situații există două variante: ori pui limite, ori îți asumi și nu lasi comentariile să te afecteze.

„Poți să spui, nu vreau să vorbesc despre asta, hai să vorbim despre altceva pentru că nu e un subiect cu care sunt confortabil, nu vreau să răspund la întrebarea asta, putem să vorbim despre altceva sau hai să trecem la următoarea întrebare. Abordarea ta nu trebuie să fie una răutăcioasă sau agresivă, dar alege să transmiți acest mesaj într-un mod cât se poate de ferm care să te ajute să te faci înțeles.

“Pe de altă parte, dacă alegi să-ți asumi trebuie să fii pregătit să nu o iei personal, chiar dacă se spun lucruri răutăcioase la adresa ta. Ajută foarte mult să știi că există o regulă clară: oamenii nu vorbesc pentru tine, vorbesc pentru ei. Acest comportament al lor vine de regulă din propriile insecurități, din propriile neajunsuri, din propriile frustrări.”, continuă Laial Murad.

4. Alocă timp pentru tine și pentru plăcerile tale

Să-ți achiziționezi acel accesoriu pe care ți l-ai dorit tot anul sau să pleci în vacanța aceea pe care ai tot amânat-o luni și luni de zile, acestea sunt doar două dintre căile sigure care te vor ține departe de anxietatea care „se arată” uneori de sărbători.

„Este foarte important ca în această perioadă să facem lucruri pentru noi, să ne bucurăm de timp, de relaxare, de leneveală, de stat pur și simplu la TV, de mers la un spa. Ce vreau să spun este că nu avem de ce să ne dedicăm timpul 100% altora, și lucrurilor pe care ei și le doresc, este important să facem și ce ne dorim noi și nu avem de ce să ne simțim vinovați pentru asta. Poți începe ziua cu întrebarea: ce am chef să fac astăzi? Și mergi mai departe cu ideile care-ți vin, cu chestiunile pe care ți le dorești.”, povestește în continuare Laial Murad.

5. Fă un ritual de final de an

Ritualul de final de an este un execițiu extrem de benefic care te ajută să faci o centralizare a lucrurilor negative care te-au ținut în loc, pe de o parte, dar și a lucrurilor care ți-au adus beneficii. De primele este recomandat să uiți, să le ștergi din conștiința ta, iar pe celelalte le păstrezi și le dezvolți.

„Personal, acest tip de ritual mă ajută să fiu prezentă în viața mea, mă ajută să contorizez ce anume mi-a adus beneficii și ce nu mi-a fost de folos. Punctual, scriu pe o foaie de hârtie lucrurile, dacă vrei, negative, iar la final ard această foiță, semnificând astfel că le las să plece din viața mea. Lucrurile pozitive sau lucrurile pe care mi le doresc, le scriu pe o altă foaie de hârtie și „le invit” să rămână în viața mea, să crească, să capete abundență: fie că vorbim despre iubire, înțelegere, răbdare, aspecte financiare... le trec pe toate. Până la urmă tot ce avem este astăzi, să ne bucurăm, să trăim frumos, să lăsăm răul deoparte și să privim cu bine înspre viitor.”, conchide Laial Murad, psiholog și Mindset & Performance Coach.

CITEȘTE ȘI: Știai că persoanele căsătorite suferă de obicei de aceleași afecțiuni de sănătate mintală? Iată de ce
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anxietate
sarbatori
sanatate mintala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Panouri fotovoltaice instalate la toate unitățile de învățământ din Sectorul 3
Publicat acum 44 minute
Cum să ne protejăm sănătatea mintală în sezonul sărbătorilor. 5 sfaturi care te scapă de anxietate
Publicat acum 55 minute
Fraudă cu fonduri europene la Primăria Bacău, în mandatul lui Viziteu, USR. Prejudiciu de 6,3 milioane de lei
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Fostul director al morgii de la Harvard, condamnat pentru trafic de organe
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Kaufland, program de Crăciun 2025
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close