Știai că persoanele căsătorite suferă de obicei de aceleași afecțiuni de sănătate mintală? Iată de ce

O echipă de cercetători a analizat datele a peste șase milioane de cupluri din Taiwan, Danemarca și Suedia pentru a investiga cât de frecvent se regăsesc tulburările psihiatrice între partenerii romantici. Cercetarea a inclus cinci milioane de cupluri din Taiwan, 571.534 de cupluri din Danemarca și 707.263 de cupluri din Suedia, conform Reuters.

Cercetătorii au luat în considerare nouă tulburări psihiatrice: depresia, anxietatea, tulburarea de consum de substanțe, tulburarea bipolară, anorexia nervoasă, ADHD, autismul, tulburarea obsesiv-compulsivă și schizofrenia. Rezultatele au arătat că persoanele cu un diagnostic psihiatric aveau o probabilitate mai mare să se căsătorească cu cineva cu aceeași afecțiune sau una similară decât cu cineva fără diagnostic.

Limitările interpretării rezultatelor

Autorii studiului subliniază că există câteva limitări importante. În primul rând, momentul stabilirii diagnosticului nu a fost înregistrat. Aceasta înseamnă că afecțiunea psihiatrică ar fi putut fi identificată după ce cuplul s-a format, ceea ce ridică întrebări cu privire la cauzalitatea fenomenului.

De asemenea, prejudecățile furnizorilor de servicii medicale pot influența diagnosticul. În cazul în care partenerii folosesc același medic de familie, există riscul ca evaluările să fie influențate de această proximitate, ceea ce ar putea exagera corelația dintre cupluri.

În cele din urmă, cercetarea este observațională și nu analizează factorii care determină în mod activ alegerea partenerilor pe baza unui diagnostic psihiatric. Studiul arată doar o asociere, nu o cauzalitate.

Teorii psihologice care explică atracția între cupluri cu aceleași tulburări

Cercetările oferă însă câteva explicații pentru acest fenomen:

1. Perechea asortativă: Această teorie sugerează că oamenii aleg parteneri similari cu ei, nu doar în ceea ce privește personalitatea sau mediul social, ci și stilul de gândire și abordările psihologice. Astfel, o persoană cu anxietate sau autism poate fi atrasă de cineva cu tulburare similară, pentru că împărtășesc valori, trăsături și rutine similare.

2. Proximitatea: Alegem adesea parteneri din mediile sociale pe care le frecventăm. Persoanele cu aceleași diagnostice pot participa la aceleași activități sociale sau locuri de întâlnire, ceea ce crește șansele de a se cunoaște și de a forma o relație.

3. Teoria atașamentului: Modelele de atașament dezvoltate în copilărie influențează comportamentul emoțional în relațiile adulte. Persoanele cu stiluri de atașament anxios sau evitant pot fi atrase de parteneri care au stiluri similare sau comportamente complementare, creând o legătură bazată pe înțelegere reciprocă și validare emoțională.

4. Teoria identității sociale: Stima de sine se construiește și prin apartenența la grupuri sociale. Astfel, alegerea unui partener care împărtășește același diagnostic psihiatric oferă sentimentul de apartenență și înțelegere, contribuind la consolidarea legăturii emoționale.

Ce înseamnă pentru cupluri

Rezultatele studiului indică faptul că experiențele și provocările comune pot promova empatia și comunicarea în cupluri. A avea un partener care înțelege și poate relaționa cu problemele tale de sănătate mintală poate oferi sprijin social și validare emoțională, aspecte pe care o persoană fără astfel de experiențe le-ar putea oferi mai greu.

Totuși, autorii subliniază că datele nu oferă informații despre calitatea, durata sau succesul relației. Studiul se concentrează strict pe corelația dintre diagnosticele psihiatric și alegerea partenerului, fără a evalua dacă această asemănare contribuie pozitiv sau negativ la viața de cuplu.

Implicații și perspective

Acest fenomen sugerează că sănătatea mintală poate fi un factor neașteptat în compatibilitatea romantică, alături de credințe religioase, valori și interese comune. Înțelegerea acestor dinamici poate ajuta terapeuții și consilierii de cuplu să ofere suport mai eficient și să faciliteze comunicarea între partenerii care împărtășesc provocări psihologice similare.

Pe măsură ce cercetările continuă, este clar că relațiile romantice sunt influențate de o combinație complexă de factori sociali, psihologici și biologici, iar experiențele comune, inclusiv cele legate de sănătatea mintală, joacă un rol esențial în apropierea și conectarea partenerilor.